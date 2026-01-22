Jennie壓軸登《換乘戀愛4》 感性告白：滿滿的多巴胺

BLACKPINK成員Jennie擔任《換乘戀愛4》特別來賓。（愛奇藝國際版提供）

韓國戀愛實境秀《換乘戀愛4》昨（21日）播出精彩完結篇，最終誕生4對情侶，包含2對復合、2對「換乘」成功，除了高顏值的11位入住者成為一大看點外，每一集的戀愛觀察嘉賓同樣話題十足。最後一集不忘請到BLACKPINK成員Jennie擔任特別來賓，她興奮表示自己本來就是節目的忠實觀眾。

《換乘戀愛》自2021年播出以來，將分手的情侶們再次聚在同一空間，透過合宿與任務，找回逝去的愛，或是選擇「換乘」與別人的前任展開新戀情，被笑稱為「大型戀愛修羅場」。來到第4季，不僅加入多項有別於前3季的新規則，史無前例出現入住者的2位前任同時參加的情況，成為本季最強話題。

除了 Simon D、李龍真、金叡園及Yura這4位主持人外，每集請來不同戀愛觀察嘉賓，THE BOYZ成員善旴在擔任本季第3、4 集嘉賓後，有感而發創作新曲〈愛情會慢兩步才到來〉，日前於年末歌謠大戰演出後獲得高度好評。而ZEROBASEONE成員章昊、成韓彬去年12月初來台舉辦演唱會期間，正好播出入住者前往日本、到伊豆仙人掌動物公園約會的內容，2人追完最新進度後，隔天立刻衝往台北市立動物園體驗另類約會，最後也如願成為第19、20集的戀愛觀察員。

重頭戲莫過於Jennie終於在完結篇登場，擔任主持群之一的Simon D透露是自己先傳訊問Jennie是否有在看，對方立刻回：「真的超好看，我可不可以上節目？」Simon D還一度不敢相信反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie在錄影現場則開心表示：「當然好啊！」當Jennie被問到Simon D是否有事先爆雷時，她立刻否認：「完全沒有。」還笑稱自己為了想搶先看到結局，結果反而被Simon D「拐上節目」。

節目尾聲，入住者們勇敢的選擇，也讓主持群與Jennie 感觸良多。金叡園表示：「從第一集到最後一集，沒有一刻不讓人驚訝。」Yura與Simon D也直呼這一季是史無前例最好看的一季。Jennie則感性分享：「這是一個總是帶來滿滿多巴胺（讓心情變好）、讓人感激的節目，能一起走到第4季的最後真的很開心，也會期待第5季。」《換乘戀愛4》全季已於愛奇藝國際版獨家熱播中，下週將播出未公開幕後花絮。

