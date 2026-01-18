Jennie夜店慶生又被罵！「貼香檳女孩熱舞」畫面流出 噴火助興卻挨轟

娛樂中心／綜合報導

韓國女團BLACKPINK日前一連3天在東京巨蛋舉行日本巡演，正好碰上成員Jennie於1月16日迎來30歲生日。首場演出當天，隊友特別在舞台上準備蛋糕替她慶生，Jennie戴上生日帽、在全場歌迷合唱生日歌中露出笑容，畫面相當溫馨。演唱會結束後，Jennie也在日本低調舉辦生日派對，並與成員Lisa一同現身夜店慶祝。不過相關影片隨後在網路曝光，卻意外掀起不小爭議。

Jennie在16日剛過30歲生日。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane）

流出的畫面中，Jennie身穿黑色平口造型，在夜店音樂中隨節奏起舞，身旁則有多名身穿薄透蕾絲、吊帶襪的「香檳女孩」舞動助興，並手持噴火裝置準備開香檳，現場氣氛相當熱鬧。Jennie臉上神情放鬆，沉浸在生日派對中。然而影片曝光後，部分網友對夜店文化提出質疑，認為香檳女孩的裝扮與角色，容易讓人聯想到「將女性視為裝飾品」的爭議情境，直言身為具高度影響力的偶像藝人，Jennie選擇在這樣的場合慶生，恐怕對年輕粉絲帶來負面觀感，「無法理解為何一定要用半裸助興的方式慶祝」。

Jennie在日本低調舉辦生日派對，和Lisa一同現身夜店慶祝。（圖／翻攝自X平台）

此外，畫面中香檳酒瓶上噴火、火花四濺的場景，也引發安全疑慮。有網友聯想到瑞士某間夜店曾在跨年派對時，因香檳瓶上的煙火燒到天花板而引發大火，釀成40人死亡、百餘人受傷的慘劇，認為這類慶祝方式本身就存在風險，「看到這種畫面就會聯想到悲劇」。

不過，另一派網友則力挺Jennie，認為她已經30歲，在私人時間到夜店替自己慶生本就無可厚非，「一年就一次生日，想好好玩也要被檢討嗎？」、「自己的場子，為什麼還要替別人表現社恐？」也有人反酸批評者「是不是根本沒去過夜店」，直言對Jennie的標準過於嚴苛，質疑外界雙標看待偶像的私生活。

甚至有粉絲反擊指出，Jennie近期在金唱片頒獎典禮與東京巨蛋演唱會上表現亮眼，狀態與體力都十分在線，卻仍被放大檢視，「台上說累、私下慶生就被罵翻，真的太誇張」、「黑粉繼續黑，愛粉還是會繼續支持」。

Jennie在日本低調舉辦生日派對，和Lisa一同現身夜店慶祝。（圖／翻攝自X平台）

Jennie在日本低調舉辦生日派對，和Lisa一同現身夜店慶祝。（圖／翻攝自X平台）

