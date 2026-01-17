Jennie慶生穿水豚裝現身！超萌造型嗨翻全場

娛樂中心／林依蓉報導

韓國頂級女團BLACKPINK成員Jennie昨（16日）迎來30歲生日，當天團體正好在日本東京巨蛋舉行巡迴演唱會，讓這場演出意外成為萬人同歡的「大型慶生現場」，場面相當溫馨。Jennie整晚唱跳火力全開，安可橋段更加碼送上驚喜，只見她頭戴蛋糕造型帽、下半身套上卡皮巴拉（水豚）玩偶裝，以「騎水豚君」的逗趣姿態現身。可愛造型一亮相，立刻引爆全場尖叫。





Jennie慶生騎「水豚君」現身東京巨蛋！反差萌造型網直呼：人間卡皮巴拉

Jennie頭戴蛋糕帽並「騎著水豚」現身，可愛造型一亮相，立刻引爆全場尖叫。（圖／翻攝自X@haechankasep、@christianbrodi）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie昨（16日）迎來30歲生日，團體當天剛好在東京巨蛋開唱，意外成為萬名粉絲一起為她慶生的溫馨現場。在安可環節時，BLACKPINK成員們換上巡演周邊服裝，搭乘特製花車繞場與粉絲近距離互動。身為壽星的Jennie造型格外吸睛，她不僅頭戴可愛的蛋糕帽，下半身更套上卡皮巴拉（水豚）玩偶裝，視覺上就像是「騎著卡皮巴拉」。可愛造型一亮相，讓現場粉絲尖叫聲不斷。相關影片與照片在網路上引發熱烈迴響，Jennie的「卡皮巴拉」造型被粉絲瘋狂轉發，網友狂讚「太可愛了」、「人間卡皮巴拉」、「壽星專屬坐騎」、「今天的妮妮心情看起來超好」。更有趣的是，當成員們端出蛋糕準備替她慶生時，Jennie似乎意識到穿著玩偶裝拍照「不太對勁」，竟衝下舞台換裝，真實又逗趣的舉動讓現場笑聲不斷。





Jennie曾在社群平台分享親自餵食水豚的幕後花絮，私下對水豚的的喜愛完全藏不住。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）





事實上，Jennie對水豚的喜愛早有跡可循。在她的個人熱門單曲〈Like JENNIE〉中，MV結尾就曾出現她化身水豚的畫面，引發全球粉絲熱議。她也曾在社群平台分享親自餵食水豚的幕後花絮，私下對水豚的的喜愛完全藏不住，也因此讓她被粉絲封為「人間卡皮巴拉」。













