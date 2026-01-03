Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？

記者林宜君／台北報導

Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈，網笑「一秒看成于美人」。（圖／翻攝自@vmagazine IG）

BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。

Jennie在封面拍攝中，將短髮旁分梳向後，即便搭配誇張妝容與復古造型，仍完美展現個人風格與時尚消化力。（圖／翻攝自@vmagazine IG）

Jennie在封面拍攝中，將短髮旁分梳向後，即便搭配誇張妝容與復古造型，仍完美展現個人風格與時尚消化力，粉絲直呼：「只有Jennie可以超越Jennie。」她近期也時隔七年回到MMA頒獎典禮，連拿「年度RECORD大獎」、「TOP 10藝人」與「10大百萬專輯歌手」三項大獎。領獎時，她感謝幕後團隊與BLACKPINK成員，笑說：「很想念成員們，一個人活動很孤單，BLINK，我愛你們。」

