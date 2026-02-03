Jennie時裝秀意外翻車？造型曝光惹議 韓網狠批像「大媽」

記者陳宣如／綜合報導

韓國女子天團BLACKPINK成員Jennie近日在國際時尚圈再度引起關注，此次亮相的造型也在網路上掀起熱烈討論。2月1日，Jennie出席Moncler 2026秋冬系列時裝秀，身穿牛仔連身褲搭配高領上衣與厚重冬靴的冬季造型，呼應品牌的季節主題。不過，她的髮型與整體造型在韓國論壇上引來部分負面評價，有網友將她的髮型形容為「大媽小捲」，認為搭配未能凸顯她以往的時尚氣質。

Jennie近日出席Moncler 2026秋冬系列時裝秀。（圖／翻攝自IG @moncler）

Jennie被韓網狠批髮型像「大媽」。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane）

頂極奢侈品牌Moncler連日在社群平台發布Jennie最新穿搭造型，根據相關影片與照片顯示，Jennie這次造型融合機能性與冬季保暖元素，腰間束帶與復古護目鏡增添層次感；妝容部分，裸色底妝搭配明顯睫毛與線條眉眼，呈現帶有帥氣廢土風的視覺效果，與舞台上精緻偶像妝形成鮮明對比。

Jennie在時裝秀以「帥氣廢土風」亮相。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane）

Jennie呼應時裝秀的冬季主題。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane）

網友對Jennie此次造型的評價呈現兩極，有部分人認為「造型過於沉悶」、缺乏以往的俐落感，也有人批評髮型顯得老氣像個「大媽」，認為未能充分展現她獨特的個人魅力；同時，也有粉絲對她突破既有形象表示驚喜與支持，留言寫道「一開始完全認不出來是Jennie」、「莫名可愛又帥氣」、「雖然看起來陌生，但讓人印象深刻！」，甚至稱讚她能完美駕馭各種風格，持續展現其身為時尚指標的多元面貌與強大影響力。

Jennie的時裝秀造型引來兩極評價。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane）

