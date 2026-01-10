JENNIE榮登金唱片大贏家

Jennie來台參加金唱片頒獎典禮，10日身穿紅禮服壓軸登場。（郭吉銓攝）

CORTIS成員MARTIN（左起）、嚴成玹、安乾鎬、JAMES、金主訓10日帥氣出席金唱片，但紅毯時不慎走錯方向退場。（郭吉銓攝）

LE SSERAFIM成員許允真（左起）、金采源、KAZUHA、SAKURA和洪恩採10日化身仙女出席金唱片。（郭吉銓攝）

韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」（簡稱GDA）首度移師台灣舉行，於10日在台北大巨蛋盛大登場，由成始璄、文佳煐聯手主持，集結BLACKPINK成員JENNIE、Stray Kids、CORTIS等近20組韓團輪番演出，頒獎嘉賓更邀請到蔡依林、許光漢、宋仲基、安孝燮、邊佑錫，橫跨韓流與華語娛樂圈的夢幻組合，讓3.3萬張門票開賣後瞬間秒殺。

JENNIE成為當晚最大贏家，先以個人作品〈like JENNIE〉奪數位音源獎，再代表BLACKPINK以〈JUMP〉獲得同獎，並拿下「Global Impact獎」，連拿3獎，最後再奪最佳藝人獎。她在台上除了感謝粉絲支持，也不忘提及成員，對著鏡頭笑問「有在看嗎？」並害羞表示：「今天只有我一個人，有點不太會表達，但Jisoo、Rose、Lisa一定也會很開心。」

台韓出動近3千名工作人員

上周剛完成3場大巨蛋演唱會的蔡依林，昨擔任新人獎頒獎嘉賓，不僅以流利韓文自我介紹與感謝主辦單位邀請，更勉勵新人要好好享受舞台，觀眾一定能感受到真誠的能量，引發全場驚呼。新人獎由男團CORTIS與男女混聲團體ALLDAY PROJECT獲得，其中在台灣長大的CORTIS成員JAMES（趙雨凡）以中文致謝，直呼這是今年第一個獎項，意義非凡。

此外，許光漢擔任「NAVER AI CHOICE獎」頒獎人，用韓文自我介紹時，不忘以「東道主」身分用韓文說「歡迎大家來到台北，台北有很多好吃的美食」，不過下一句似乎有點忘記，切換成英文「Please enjoy（請好好享受）」，逗樂全場。接著韓劇男神們輪番登場，安孝燮頒發最佳團體獎，邊佑錫負責最佳藝人與最佳數位音源獎，宋仲基則壓軸頒發最佳專輯獎。

此次典禮規模驚人，韓方演出團隊超過800人來台，主辦單位超級圓頂也動員逾2000名保全與工作人員支援，後台更準備滷味、珍珠奶茶、手搖飲、車輪餅等台灣小吃，讓藝人補足體力。