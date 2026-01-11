Jennie機場臭臉遭炎上！網友砲轟「不尊重台灣」陳沂逆風挺：人家就大牌

記者陳宣如／綜合報導

韓國天團BLACKPINK成員Jennie昨（10）日獨自現身台北大巨蛋，出席金唱片頒獎典禮，最終抱回四座獎項，成為當晚最大贏家。不過，她在機場全程神情冷峻，甚至以外套遮臉離開的畫面，引發「臭臉」爭議，部分網友痛批「不尊重台灣」。對此，台灣網紅陳沂在社群平台逆風挺Jennie，直言「人家就大牌」，相關言論也引發新一波討論。

Jennie（左）機場臭臉遭炎上，陳沂（右）發文力挺。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane、陳沂臉書）

陳沂在貼文中針對Jennie機場「全程臭臉」一事發表看法，她指出，這段畫面讓Jennie遭到台灣網友「大炎上」，就有人認為「不想來台灣其實可以不用勉強」。陳沂並提到，對比Jennie在韓國機場對粉絲微笑揮手的畫面，部分網友認為她的態度「不尊重台灣」。

陳沂坦言，自己也是Jennie粉絲，但仍認為偶像的態度不敬業，她寫道：「身為偶像假笑是基本職業道德吧？就算內心再怎麼不情願，也得來個營業用笑容，親切跟粉絲揮手才行呀！」不過，她也指出自己欣賞Jennie直率的作風，「老娘不爽也懶得跟你們陪笑，很真實在做自己，Real」，並補充道：「說她耍大牌也沒什麼，啊人家就真的大牌啊，才有資格這麼做。」

陳沂進一步指出，針對批評Jennie不尊重台灣的說法，她認為網友「說她到歐美都笑臉迎人，反而顯示台灣的自卑」，並表示「台灣要是市場夠大地位夠高，她來也是會陪笑一下的。」

Jennie抵達桃園機場後疑似突然擺臭臉，還用大衣蓋住全身。（圖／翻攝自X）

陳沂認為，Jennie目前塑造的「女王形象」與她在機場的神情相符，並進一步對比另一個韓國人氣女團Twice，指出「Twice可能就不能臭臉，要燦笑揮手到底」。

陳沂認為如果是韓國人氣女團Twice（圖）搭機抵達，可能就會燦笑揮手到底。（圖／翻攝自TWICE IG）

貼文發布後引起熱烈討論，有網友在底下留言質疑：「那黃仁勳夠大牌嗎？他也有臭臉對待身旁的人嗎？不是大牌就可以自傲對待身旁的人，這是自私的表現。」對此，陳沂回覆表示：「重點不就在，我認為她沒有職業道德嗎？」另有網友提到「IU一直這麼親民，還是金珍妮的前輩」，陳沂則回應：「兩種可能，1.敬業、2.人品本來就好。」

王ADEN去年底爆發臭臉事件，導致自己北市、宜蘭跨年表演被取消。（圖／翻攝自王ADEN IG）

該文也進一步引發網友對偶像職業態度及「大牌行為」的討論，不少人將話題延伸到先前台灣藝人王Aden的「臭臉」爭議。有網友指出，王Aden的事件當時也引發炎上，認為對比Jennie事件「有名有夠大咖，就有人主動護航」。對此，陳沂回應：「主要是王Aden不是大牌，沒資格耍啦！」她進一步比較Jennie的情況，認為「Jennie不用大跳，就能把氣氛拉到最高」。

陳沂在臉書上發文分享自己對Jennie臭臉爭議的看法。（圖／翻攝自陳沂臉書）

