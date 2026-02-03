Jennie為男神準備驚喜！全程上演特務級追逐戰 竟選在健身房「偷傳情」

記者王培驊／台北報導

《秘密好友俱樂部》日前開播，首集由Jennie、DEX、秋成勳、盧弘喆，李秀智率先亮相。（圖／愛奇藝國際版提供）

韓國全新綜藝節目《秘密好友俱樂部》日前開播，首集由固定成員 BLACKPINK Jennie、綜藝男神 DEX、綜合格鬥選手秋成勳、《無限挑戰》靈魂人物盧弘喆，以及實力派諧星李秀智率先亮相。五人隱藏彼此身分，展開為各自「秘密好友」準備禮物的臥底攻防行動。首週播出 Jennie 不只化身「禮物轟炸王」、強勢展開送禮大作戰，甚至差點與「聖誕老人」上演街頭追逐，成為亮眼焦點；眾人送禮策略也笑料不斷。愛奇藝國際版全台獨家跟播《秘密好友俱樂部》，每週日 18:55 與韓國同日播出。

Jennie狂買爆紅的「名字餅乾」，準備為 DEX 找出自己的本名「珍映」。（圖／愛奇藝國際版提供）

《秘密好友俱樂部》由韓國國民綜藝《無限挑戰》製作人金泰浩領軍打造，並集結 BLACKPINK Jennie、因出演《單身即地獄2》爆紅的男神 DEX（金珍映）、知名綜藝藝人兼 YouTuber 秋成勳、盧弘喆，以及實力派諧星李秀智擔任固定班底。節目以「收到一個，就懂得分享成兩個的人們的聚會」為核心概念展開，《秘密好友俱樂部》韓國分部的新成員透過視訊，在隱瞞身分、並以動物代號互稱的情況下，抽選出各自的秘密好友，並必須為對方準備禮物。

《秘密好友俱樂部》日前開播，首集由Jennie、DEX、秋成勳、盧弘喆，李秀智率先亮相。（圖／愛奇藝國際版提供）

平時就愛送禮、對身邊人相當大方的 Jennie，也在節目中徹底展現MBTI的「計畫型 J」作風，預告要來一波「禮物轟炸」。她不只準備了維他命，還購入近期在年輕族群間爆紅的巧克力「名字餅乾」，準備為 DEX 找出自己的本名「珍映」，作為驚喜禮物。Jennie日前在接受節目組的訪問時就有分享自己的「送禮浪漫哲學」，直言在她看來送禮是一件很容易的事，不僅過去和成員們一起住的時候就常送禮，也會特別留意身邊的人喜歡什麼。她坦言自己喜歡舉辦活動、也喜歡製造驚喜，在這方面自認是「浪漫主義者」，尤其享受對方完全不知道會收到什麼、自己偷偷準備的過程。不過她也忍不住吐槽，反而常對周圍的人感到失望，因為很多人明明已經在挑禮物，卻會提前透露「我要送你什麼」，讓驚喜感瞬間消失。

Jennie強調，在她心中「忍耐也是禮物的一部分」，她最喜歡的是直到禮物送出的前一刻都不被發現，因此也特別喜歡「秘密好友」這樣的設定，直呼能當誰的秘密好友聽起來就很有趣，並堅持禮物一定要有誠意、也要注重浪漫，最後更自信放話：「當我的秘密朋友真的太幸福了！」

而節目中的「送禮策略」相當五花八門。當得知遊戲規則中新增「最先成功送出第一份禮物的人將獲得福利」後，原本氣氛輕鬆的五人瞬間進入追逐戰模式，送禮任務也因擔心身分曝光，意外演變成爆笑的臥底攻防戰。Jennie 發現正在附近用餐的 DEX 後立刻出動，兩人擦身而過、差點正面相遇三次，讓 Jennie 情急之下狂喊「小心」多達 21 次，意外展現出緊張時的可愛反差；她更繞著 DEX 所在的餐廳周邊來回 5 次，直呼根本就是「秘密特務」，最後只好改將用心準備的維他命送到 DEX 常去的健身房，還不忘頻頻交代店員不能透露自己曾來過。

出身韓國海軍特種部隊的男神 DEX 也展現過人行動力，為了完成任務，他直接衝到秋成勳下榻飯店的房門口放下禮物、按下門鈴後立刻落跑，離開飯店的過程還差點與秋成勳正面撞上，驚險刺激程度讓觀眾看得相當過癮。不過最爆笑的橋段，莫過於李秀智活用自己的變裝專長，化身聖誕老人直闖 Jennie 經紀公司送禮，沒想到警覺性超強的 Jennie 手上還抓著零食盒子，直接衝到公司門口大聲喊：「你是誰！」但在確認收到禮物後，她又立刻展開幸福笑容，邊跳邊大喊：「我收到禮物了！」與過往冷酷女神形象形成強烈對比，私下俏皮可愛的一面全曝光。

最終，最先成功送出第一份禮物的人由 DEX 奪下，他僅以 2 分鐘之差搶在李秀智之前完成送禮任務，而 DEX 何時才會打開 Jennie 精心準備的禮物，也成為下集焦點。此外，《秘密好友俱樂部》總部緊急召集，並公開成員們即將首次見面的畫面，期待感再度拉滿。

節目首播後也湧入大量好評，觀眾認為節目不只在「揣摩秘密好友喜好」的過程中傳遞暖意，還加入追逐戰設定，帶來緊湊刺激的樂趣。浪漫滿點的「禮物轟炸王」Jennie、勝負慾與甜度滿格的 DEX、直男科技盲大叔秋成勳，以及帶來無限歡樂的盧弘喆、李秀智，五人展現出的反轉魅力也成功圈粉、討論度持續攀升。《秘密好友俱樂部》即日起由愛奇藝國際版每週日 18:55 全台獨家與韓國同日跟播。

