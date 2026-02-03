Jennie為送禮拼了 化身「秘密朋友」狂追DEX

Jennie為DEX準備禮物。（圖／翻攝自愛奇藝國際版）

韓國全新綜藝節目《秘密好友俱樂部》，由《無限挑戰》製作人金泰浩領軍打造，並集結 BLACKPINK成員Jennie、演出《單身即地獄2》爆紅的男神 DEX、知名綜藝藝人兼YouTuber秋成勳、盧弘喆，以及實力派諧星李秀智擔任固定班底。節目以「收到一個，就懂得分享成兩個的人們的聚會」為核心概念展開，《秘密好友俱樂部》韓國分部的新成員透過視訊，在隱瞞身分、並以動物代號互稱的情況下，抽選出各自的秘密好友，並必須為對方準備禮物。

平時就愛送禮、對身邊人相當大方的 Jennie，也在節目中徹底展現MBTI的「計畫型 J」作風，預告要來一波「禮物轟炸」。她不只準備了維他命，還購入近期在年輕族群間爆紅的巧克力「名字餅乾」，準備為DEX找出自己的本名「珍映」，作為驚喜禮物。

Jennie日前在接受節目組的訪問時就有分享自己的「送禮浪漫哲學」，直言在她看來送禮是一件很容易的事，不僅過去和成員們一起住的時候就常送禮，也會特別留意身邊的人喜歡什麼。她坦言自己喜歡舉辦活動、也喜歡製造驚喜，在這方面自認是「浪漫主義者」，尤其享受對方完全不知道會收到什麼、自己偷偷準備的過程。

DEX（左起）、李秀智、Jennie、秋成勳、盧弘喆組成秘密好友俱樂部。（圖／翻攝自愛奇藝國際版）

不過她也忍不住吐槽，反而常對周圍的人感到失望，因為很多人明明已經在挑禮物，卻會提前透露「我要送你什麼」，讓驚喜感瞬間消失。Jennie強調，在她心中「忍耐也是禮物的一部分」，她最喜歡的是直到禮物送出的前一刻都不被發現，因此也特別喜歡「秘密好友」這樣的設定，直呼能當誰的秘密好友聽起來就很有趣，並堅持禮物一定要有誠意、也要注重浪漫，最後更自信放話：「當我的秘密朋友真的太幸福了！」

而節目中的「送禮策略」相當五花八門。當得知遊戲規則中新增「最先成功送出第一份禮物的人將獲得福利」後，原本氣氛輕鬆的五人瞬間進入追逐戰模式。Jennie發現正在附近用餐的 DEX 後立刻出動，兩人擦身而過、差點正面相遇三次，讓Jennie 情急之下狂喊「小心」多達 21 次；她更繞著 DEX 所在的餐廳周邊來回5次，直呼根本就是「秘密特務」，最後只好改將用心準備的維他命送到DEX常去的健身房，還不忘頻頻交代店員不能透露自己曾來過。

