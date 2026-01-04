Jennie猛扯衣「洩火紅Bra」 暴改「鮑伯頭」竟激似于美人！

娛樂中心／江姿儀報導



南韓女子天團「BLACKPINK」4位成員擁有強大的時尚資源，每場演出的造型與舞台配件都備受關注，也展現她們在舞台與時尚圈的影響力。近日有「人間香奈兒」之稱的Jennie，登上時尚雜誌《V Magazine》封面，有別以往火辣酷帥的造型，頂著鮑伯頭改走復古風，引發熱議。不過新髮型卻意外成為焦點，網友還歪樓「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。





Jennie猛扯毛衣「火紅Bra現蹤」噴大V！暴改「鮑伯頭」登封面網驚：于美人？

Jennie近日登上時尚雜誌《V Magazine》封面，飄逸秀麗的長髮消失，頂著鮑伯頭改走復古風。（圖／翻攝自IG ＠jennierubyjane、vmagazine）

廣告 廣告

時尚雜誌《V Magazine》1日曬出最新雜誌封面，Jennie突然造型大改，飄逸秀麗的長髮消失，她首次以俐落旁分短鮑伯頭亮相，化身復古女郎，展現百變魅力。她頂著鮑伯頭辣換多套復古風穿搭，完美駕馭黑白、波點、條紋等經典元素，結合時髦前衛的表現形式。她畫上大膽浮誇的妝容，彩色造型為紅白毛衣、激短裙內搭火紅Bra，她還猛扯外衣形成大V字；另一套圓點小洋裝，穿上黑絲襪辣曬逆天大長腿；其中一套布滿破洞緊身裙，秀出驚人曲線；還換上斑馬紋傘狀裙，造型多變，瞬間擄獲大批粉絲的芳心。

Jennie猛扯毛衣「火紅Bra現蹤」噴大V！暴改「鮑伯頭」登封面網驚：于美人？

Jennie畫上大膽浮誇的妝容，身穿紅白毛衣、激短裙內搭火紅Bra，她還猛扯外衣噴出大V字。（圖／翻攝自IG ＠vmagazine）

Jennie猛扯毛衣「火紅Bra現蹤」噴大V！暴改「鮑伯頭」登封面網驚：于美人？

Jennie化身百變復古女郎，破洞緊身裙秀出驚人曲線，換上圓點小洋裝配黑絲襪，辣曬逆天大長腿。（圖／翻攝自IG ＠vmagazine）

Jennie新造型曝光，吸引萬網朝聖，光是眨眼送飛吻的短影音就飆破60萬讚，超狂影響力不容小覷。網友留言驚嘆「只有Jennie可以超越Jennie」、「她永遠能超越上一個自己」、「只有Jennie能把這種風格穿出自己的味道」。此外，髮型更是討論焦點，不少網友認為鮑伯頭Jennie神似知名主持人于美人的招牌髮型，也有人聯想到歌手陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」、「一瞬間以為是陳珊妮老師」、「差點認錯成于美人」。

Jennie猛扯毛衣「火紅Bra現蹤」噴大V！暴改「鮑伯頭」登封面網驚：于美人？

Jennie（左）暴改鮑伯頭，神似知名主持人于美人（中）的招牌髮型，也有網友聯想到歌手陳珊妮（右）。（圖／翻攝自IG ＠vmagazine、于美人臉書、陳珊妮臉書）













原文出處：Jennie猛扯毛衣「火紅Bra現蹤」噴大V！暴改「鮑伯頭」登封面網驚：于美人？

更多民視新聞報導

何妤玟「外衣狂下滑」洩猛料 激短褲慶生秀大長腿！

李多慧辣穿透膚衣「黑Bra現形」 熱舞13秒晃片流出！

蕾菈跨年「解放上空」辣換2戰袍 「火辣馬甲」開高衩！

