Jennie率先戴上的香奈兒Coco Crush珠寶關鍵字是柔軟？24件年度新品總覽

Chanel Coco Crush是香奈兒最具識別度的符碼之一。以18K BEIGE米色金、黃K金或白K金製成的鑲鑽或非鑲鑽戒指、手環、項鍊和耳環，轉譯始於1955年的品牌經典菱格紋圖騰創意靈感，在2026年伊始再推新品。





快速認識香奈兒Coco Crush

菱格紋（Matelassé）圖騰是Coco Crush高級珠寶系列的核心語言。原本運用於騎師夾克及馬鞍上，講究均衡比例的優雅車線，為柔軟的皮革注入韌性，簡約卻又無比醒目富有張力，同時也是2.55包款的經典元素。2015年，香奈兒高級珠寶創意工作室將此元素以珠寶工藝重新詮釋，以一眼可辨的四大支柱元素，帶來當代珠寶樣貌：

1. 借鑑菱格紋圖騰的圓角方形；在帶有弧形線條的交織之下，讓珠寶輪廓更顯溫度

2. 18K 金上的鐫刻菱格切線；K金表面圓潤，鐫刻寬度漸變的精緻菱格紋圖騰

3. 細膩的扇形飾邊；呼應經典 2.55 包款圓潤造型

4. 一系列作品擁抱層疊混搭的自由；18K BEIGE米色金、黃K金或白K金製成的鑲鑽或非鑲鑽戒指、手環、項鍊和耳環/耳夾多元品項

Coco Crush年度關鍵字：柔軟

Coco Crush的菱格紋，是在俐落精準的線性中，帶有弧度與韻律。線條在交織裡創造出恰好的空間，流暢容納了剛與柔、態度與仙氣、自信與韌性，這是最高段的優雅，而持續進化推出的款式品項，更賦予穿戴者揮灑風格的自由。一切扣回品牌創始之初，香奈兒女士的「柔軟（Suppleness）」宣言：將用於男性服飾 Jersey 布料製作女裝，女性從傳統馬甲的束縛中解放，賦予身體行進間的自在。

創新的菱格紋鉸接工藝

2026年初始，香奈兒帶來Coco Crush高級珠寶系列新品，一口氣釋出24件。當中最受矚目的非「柔軟短項鍊與貼合頸鍊」兩款莫屬，香奈兒高級珠寶創意工作室以創新工法再詮釋「柔軟（Suppleness）」關鍵字。工藝亮點在於菱格紋圖騰以網狀交織鉸接結構打造，技術難度在於如何準確執行，以前所未有的靈活柔韌，帶來佩戴上如第二層肌膚的舒適度，此外也搭配了滑扣設計，讓項鍊能貼合身形不易滑落。









完整香奈兒Coco Crush 2026年新品搶先看

延續著「柔軟（Suppleness）」概念，完美體現於另一款採可轉換式設計的流蘇墜式耳環，長耳環優雅律動，拆卸吊墜後的短耳環則俐落搖滾。窄版鑽石手環、吊飾項鍊、耳環也皆是勾勒俐落線條、完美曲線與鮮明圖騰的必懂款式。另外，寬版銬式手環、像是兩個C字交錯的獨特戒指，以及雙色單邊耳扣，則更具視覺份量和穿搭玩味！

香奈兒Coco Crush 2026年新品01

COCO CRUSH 柔軟短項鍊18K 黃金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 946,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品02

COCO CRUSH 柔軟短項鍊18K 白金菱格紋圖騰，鑲嵌 103 顆總重約 1.84 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 1,548,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品03

COCO CRUSH 柔軟短項鍊18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 963,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品04

COCO CRUSH 柔軟頸鍊18K 黃金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 1,063,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品05

COCO CRUSH 柔軟頸鍊18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 1,083,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品06

COCO CRUSH 柔軟頸鍊 (2026年4月上市)18K 白金菱格紋圖騰，鑲嵌 116 顆總重約 3.16 克拉明亮式切割鑽石。價格未定





香奈兒Coco Crush 2026年新品07

COCO CRUSH 柔軟可轉換式耳環 (2026年4月上市)18K 白金菱格紋圖騰，鑲嵌 298 顆總重約 2.08 克拉明亮式切割鑽石。價格未定





香奈兒Coco Crush 2026年新品08

COCO CRUSH 項鍊_大型款18K 黃金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 160,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品09

COCO CRUSH 項鍊_大型款18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 164,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品10

COCO CRUSH項鍊_大型款18K 白金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 172,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品11

COCO CRUSH 項鍊_小型款18K 黃金菱格紋圖騰，鑲嵌 10 顆總重約 0.08 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 127,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品12

COCO CRUSH 項鍊_小型款18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰，鑲嵌 10 顆總重約 0.08 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 129,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品13

COCO CRUSH 項鍊_小型款18K 白金菱格紋圖騰，鑲嵌 10 顆總重約 0.08 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 136,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品14

COCO CRUSH 耳環18K 黃金菱格紋圖騰，鑲嵌 20 顆總重約 0.3 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 231,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品15

COCO CRUSH 耳環18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰，鑲嵌 20 顆總重約 0.3 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 236,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品16

COCO CRUSH 耳環18K 白金菱格紋圖騰，鑲嵌 20 顆總重約 0.3 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 246,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品17

COCO CRUSH 耳環18K 白金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 150,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品18

COCO CRUSH 雙色單邊耳扣18K BEIGE 米色金、18K 白金鑲嵌 17 顆總重約 0.32 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 198,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品19

COCO 戒指18K 黃金鑲嵌 1 顆重約 0.07 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 124,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品20

COCO 戒指18K BEIGE 米色金鑲嵌 1 顆重約 0.07 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 126,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品21

COCO 戒指18K 白金鑲嵌 1 顆重約 0.07 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 133,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品22

COCO CRUSH 手環18K 黃金菱格紋圖騰，鑲嵌 308 顆總重約 4.66 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 1,737,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品23

COCO CRUSH 手環18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰，鑲嵌 308 顆總重約 4.66 克拉明亮式切割鑽石。建議售價 NTD 1,771,000 元





香奈兒Coco Crush 2026年新品24

COCO CRUSH 銬式手環（cuff） 18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰。建議售價 NTD 1,307,000 元





