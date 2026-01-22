Jennie現身《換乘戀愛》 自曝被「他」拐上節目

Jennie是節目忠實觀眾，特別擔任完結篇嘉賓。（圖／愛奇藝國際版提供）

韓國綜藝《換乘戀愛4》於 21 日 播出精彩完結篇，最終誕生 4 對情侶，包含 2 對復合、2 對「換乘」成功，引爆網路討論話題。完結篇最大亮點，莫過於特別來賓請來BLACKPINK成員 Jennie擔任嘉賓，並爆笑透露自己是被「他」拐過來的！

《換乘戀愛》自 2021年播出以來，將分手的情侶們再次聚在同一空間，透過合宿與任務，找回逝去的愛，或是選擇「換乘」與別人的前任展開新戀情，被笑稱為「大型戀愛修羅場」，也因此備受關注與喜愛。來到第 4 季，不僅加入多項有別於前 3 季的新規則，讓人耳目一新，更史無前例出現入住者的兩位前任同時參加的情況，成為本季最強話題。

壓軸重頭戲莫過於 BLACKPINK成員Jennie，在眾所期待下終於於完結篇登場。Jennie 興奮表示自己本來就是節目的忠實觀眾，Simon D也透露是自己先傳訊問她是否有在看，Jennie 立刻回覆：「真的超好看，我可不可以上節目？」Simon D 還一度不敢相信，反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie 在錄影現場則開心表示：「當然好啊！」興奮神情完全展現鐵粉熱誠。當Jennie 被問到Simon D 是否有事先爆雷時，她立刻正色否認：「完全沒有。」還笑稱自己為了想搶先看到結局，結果反而被 Simon D「拐上節目」，讓現場笑聲不斷。

節目尾聲，入住者們勇敢的選擇，也讓主持群與 Jennie 感觸良多。金叡園表示：「從第一集到最後一集，沒有一刻不讓人驚訝。」Yura 與 Simon D 也直呼這一季是史無前例最好看的一季。Jennie 則感性分享：「這是一個總是帶來滿滿多巴胺（讓心情變好）、讓人感激的節目，能一起走到第 4 季的最後真的很開心，也會期待第 5 季。」

