Jennie生日在東京巨蛋開唱！騎「水豚君」登場 粉絲笑：是真愛

BLACKPINK成員 Jennie 昨（16）日迎來30歲生日，團體當天正好在日本東京巨蛋舉行演唱會，讓演唱會瞬間成了「壽星專場」。Jennie全場狀態滿分，在安可橋段更帶來驚喜，以水豚造型現身，逗趣畫面引爆全場歡呼，也為生日留下難忘回憶。

東京巨蛋首日演出進入安可環節時，BLACKPINK四人換上巡演周邊服裝，搭乘花車繞場與粉絲互動。身為當日壽星的 Jennie，頭戴蛋糕造型帽，穿著短版上衣，下半身套上充氣式水豚玩偶服登場，彷彿「騎著卡皮巴拉」登上舞台，讓現場笑聲與尖叫聲此起彼落。

相關畫面隨即在社群平台上瘋傳，不少粉絲留言直呼可愛，笑稱這是「壽星專屬坐騎」。然而，當成員準備端出蛋糕替她慶生時，Jennie卻突然衝下舞台換回原本服裝，似乎不想穿著玩偶服過生日，全程神情輕鬆，笑容藏不住。

事實上，Jennie對水豚的喜愛也早已不是祕密，〈Like JENNIE〉MV的最後，Jennie就曾化身水豚形象，幕後還曝光她親自餵食水豚的畫面。這次在生日當天於東京巨蛋以水豚造型亮相，被粉絲笑稱為「人間卡皮巴拉」。

