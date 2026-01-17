Jennie生日太狂了！「騎水豚君」衝進東京巨蛋 粉絲笑：卡皮巴拉是真愛
記者王培驊／綜合報導
韓國天團BLACKPINK成員Jennie昨（16）日迎來30歲生日，巧合的是，團體當天正好站上日本東京巨蛋舞台開唱，讓這場演唱會意外成為「壽星專場」。Jennie整場狀態火力全開，安可時更突發驚喜，穿上卡皮巴拉（水豚）玩偶裝現身，萌度爆表，瞬間掀起全場尖叫。
東京巨蛋首日演唱會安可環節，BLACKPINK全員換上巡演周邊服裝，搭乘花車繞場與粉絲近距離互動。身為壽星的Jennie造型格外吸睛，頭戴蛋糕帽、身穿短版上衣，下半身則套上充氣式水豚玩偶服，宛如「騎著卡皮巴拉」登場，讓粉絲笑聲不斷。
相關畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，網友紛紛留言直呼「真的cos成卡皮巴拉，太可愛了」、「壽星專屬坐騎」、「今天的妮妮心情看起來超好」。逗趣的是，當成員與粉絲端著蛋糕準備替她慶生時，Jennie似乎不想穿著玩偶服過生日，突然衝下舞台換回原本服裝，全程笑容藏不住。
作為團內饒舌與主唱擔當，Jennie在SOLO發展上同樣亮眼，〈Like JENNIE〉推出後迅速引爆全球翻跳、翻唱熱潮。她對水豚的喜愛也早有跡可循，該曲MV最後畫面中，Jennie以水豚形象登場引發熱議，幕後更曝光她親自餵食水豚的畫面，被粉絲笑封為「人間卡皮巴拉」。
