Jennie男友視角曝光香奈兒2026前導系列新包與Coco Crush珠寶，編輯整理搶先看
在瞬息萬變的時尚節奏裡，「搶先一步」本身就是一種時尚敏銳性以及時髦地位的爭奪戰。當多數人還在回味巴黎時裝週的伸展台畫面時，香奈兒2026前導系列（Pre-Collection）卻已悄悄啟動，而這次的關鍵線索全來自人間香奈兒金珍妮 Jennie這裡。
Jennie金珍妮Coco Crush＋香奈兒全新包款
在未有任何2026前導系列官方的相關素材曝光前，Jennie 以一身極簡又時髦的造型，率先曝光2026年即將登場的全新包款與甫發表的全新的Coco Crush高級珠寶系列，瞬間點燃社群討論。
Jennie拿2026最新包款
＋Coco Crush高級珠寶
人間香奈兒金社長Jennie在個人IG搶先拿了2026前導系列的最新深藍色雙C LOGO粒紋皮革翻蓋肩背包款，瞬間引爆社群熱度，而他身上一件白色飾以珠寶鈕釦長版襯衫以及脖子上最新的一條Coco Crush 18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰柔軟短項鍊高級珠寶，也非常吸睛。
Chanel前導系列包款
Jennie率先拿了一顆香奈兒深藍色雙C LOGO粒紋皮革翻蓋肩背包款。
Coco Crush 柔軟短項鍊
Jennie同款Coco Crush18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰柔軟短項鍊。
Coco Crush 手環
Jennie同款Coco Crush 18K BEIGE米色金手環。
什麼是香奈兒前導系列？
Pre-Collection為什麼這麼重要？相較於一年兩季的春夏、秋冬大秀，以及高級訂製、早春、男裝系列等明確檔期，Pre-Collection前導系列的角色更像是「風格預告」。即便Pre-Collection沒有在時裝周上的排程，卻擔任著一個極其關鍵的任務，就是提前讓顧客感受到下一季的設計語言，同時把伸展台的概念，轉譯成真正能走進日常生活的單品系列。因此，在前導系列中，你較少看到過於戲劇化的造型，而是更貼近真實穿著情境的設計，白襯衫、丹寧、針織上衣、小皮鞋、運動鞋等，以及能立即搭配的小皮件與飾品，但有時也有意想不到的吸睛包款或是可愛配件。
為何Pre-Collection受關注？
既然不是正規季節的主線系列，為何前導系列依然值得被放大檢視？以及關注？原因其實很明確。今年十月的巴黎時裝週，我們已率先看過2026春夏大秀，市場對於 香奈兒藝術總監 Matthieu Blazy 首個「春夏系列」 的期待正持續升溫。然而，距離正式上市仍需時間醞釀，而2026前導系列，正是這段等待期間最具實際感的風格填補。更關鍵的是，本季 Pre-Collection 將於一月中旬正式開賣。在新季全面登場之前，這正是最早能入手、也最貼近日常穿著需求的系列。接下來，就一起來看看有哪些單品，值得率先放進你的購物願望清單中。
Chanel2026全新包款推薦：
Chanel2026前導系列
Chanel灰色菱格紋肩背包。
Chanel2026前導系列
Chanel米色雙C LOGO粒紋皮革圓筒肩背包。
Chanel2026前導系列
Chanel淡綠色菱格紋迷你手提包。
Chanel2026前導系列
Chanel棕色菱格紋肩背包。
Chanel2026前導系列
Chanel棕色鏤空CHANEL 25包款小型款。
Chanel2026前導系列
Chnael白色鏤空CHANEL 25包款 迷你款。
Chanel2026前導系列
Chanel多彩條紋流浪包。
Chanel2026前導系列
Chanel紅白色條紋圓筒肩背包。
Chanel2026全新鞋款推薦：
Chanel2026前導系列
Chanel米白雙色幻彩尖頭平底鞋。
Chanel2026前導系列
Chanel黑白雙色麂皮與小牛皮運動鞋。
Chanel2026前導系列
Chanel棕白雙色麂皮與小牛皮運動鞋。
Chanel2026前導系列
Chanel米黑雙色繞踝雙C LOGO壓紋尖頭平底鞋。
Chanel2026前導系列
Chanel黑色麂皮與小牛皮夾腳涼鞋。
Chanel2026全新配件推薦：
Chanel2026前導系列
Chanel黑色飾以多彩花卉圖騰斜紋絲巾。
Chanel2026前導系列
Chanel綠白色飾以多彩花卉圖騰斜紋絲巾。
Chanel2026前導系列
Chanel藍色飾以黑色緄邊與多彩花卉圖騰斜紋絲巾。
Chanel2026前導系列
Chanel黑色綴以金色扣環皮帶。
搶先看更多2026前導系列：
延伸閱讀：
Chanel藝術總監Matthieu Blazy首秀打造香奈兒星際宇宙，用愛與自由隔空對話Gabrielle Chanel
「饒舌硬漢」A$AP Rocky成為Chanel全球品牌大使加入香奈兒家族，全新火花令人期待
香奈兒2025最熱門包款CHANEL 25攜手Jennie紐約登場，最新廣告幕後曝光分享包款迷人之處
【one piece】一只能放下所有世界的包 CHANEL 25
Chanel Première Galon 以編織之名重寫時間的時髦與優雅
Chanel唯一贊助重建，法國百年地標「巴黎大皇宮」具有什麼樣的歷史意義？
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 2026金唱片頒獎典禮細節亮點是珠寶！Jennie、蔡依林、許光漢同款解密
其他人也在看
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 5
「沉默刺客」林昀儒開年逆勢奪冠 中媒：男子隊敲響警鐘
WTT杜哈冠軍賽林昀儒4-0完封南韓張禹珍，一路連克強敵奪冠，引發中媒檢討聲浪，《搜狐體育》今天評論林昀儒開年拿下冠軍，宣稱中國桌球「男隊敲響了警鐘」，並且開出「男隊亟需學習的功課」。太報 ・ 3 小時前 ・ 3
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 46
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 75
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 4
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 2 小時前 ・ 237
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 2 小時前 ・ 925
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 22 小時前 ・ 239
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 75
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 21 小時前 ・ 4
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 2 小時前 ・ 3