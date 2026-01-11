Jennie男友視角曝光香奈兒2026前導系列新包與Coco Crush珠寶，編輯整理搶先看

在瞬息萬變的時尚節奏裡，「搶先一步」本身就是一種時尚敏銳性以及時髦地位的爭奪戰。當多數人還在回味巴黎時裝週的伸展台畫面時，香奈兒2026前導系列（Pre-Collection）卻已悄悄啟動，而這次的關鍵線索全來自人間香奈兒金珍妮 Jennie這裡。

Jennie金珍妮Coco Crush＋香奈兒全新包款

在未有任何2026前導系列官方的相關素材曝光前，Jennie 以一身極簡又時髦的造型，率先曝光2026年即將登場的全新包款與甫發表的全新的Coco Crush高級珠寶系列，瞬間點燃社群討論。

Jennie拿2026最新包款

＋Coco Crush高級珠寶

人間香奈兒金社長Jennie在個人IG搶先拿了2026前導系列的最新深藍色雙C LOGO粒紋皮革翻蓋肩背包款，瞬間引爆社群熱度，而他身上一件白色飾以珠寶鈕釦長版襯衫以及脖子上最新的一條Coco Crush 18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰柔軟短項鍊高級珠寶，也非常吸睛。

Chanel前導系列包款

Jennie率先拿了一顆香奈兒深藍色雙C LOGO粒紋皮革翻蓋肩背包款。

Coco Crush 柔軟短項鍊

Jennie同款Coco Crush18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰柔軟短項鍊。

Coco Crush 手環

Jennie同款Coco Crush 18K BEIGE米色金手環。





什麼是香奈兒前導系列？

Pre-Collection為什麼這麼重要？相較於一年兩季的春夏、秋冬大秀，以及高級訂製、早春、男裝系列等明確檔期，Pre-Collection前導系列的角色更像是「風格預告」。即便Pre-Collection沒有在時裝周上的排程，卻擔任著一個極其關鍵的任務，就是提前讓顧客感受到下一季的設計語言，同時把伸展台的概念，轉譯成真正能走進日常生活的單品系列。因此，在前導系列中，你較少看到過於戲劇化的造型，而是更貼近真實穿著情境的設計，白襯衫、丹寧、針織上衣、小皮鞋、運動鞋等，以及能立即搭配的小皮件與飾品，但有時也有意想不到的吸睛包款或是可愛配件。

為何Pre-Collection受關注？

既然不是正規季節的主線系列，為何前導系列依然值得被放大檢視？以及關注？原因其實很明確。今年十月的巴黎時裝週，我們已率先看過2026春夏大秀，市場對於 香奈兒藝術總監 Matthieu Blazy 首個「春夏系列」 的期待正持續升溫。然而，距離正式上市仍需時間醞釀，而2026前導系列，正是這段等待期間最具實際感的風格填補。更關鍵的是，本季 Pre-Collection 將於一月中旬正式開賣。在新季全面登場之前，這正是最早能入手、也最貼近日常穿著需求的系列。接下來，就一起來看看有哪些單品，值得率先放進你的購物願望清單中。

Chanel2026全新包款推薦：

Chanel2026前導系列

Chanel灰色菱格紋肩背包。

Chanel2026前導系列

Chanel米色雙C LOGO粒紋皮革圓筒肩背包。

Chanel2026前導系列

Chanel淡綠色菱格紋迷你手提包。

Chanel2026前導系列

Chanel棕色菱格紋肩背包。

Chanel2026前導系列

Chanel棕色鏤空CHANEL 25包款小型款。

Chanel2026前導系列

Chnael白色鏤空CHANEL 25包款 迷你款。

Chanel2026前導系列

Chanel多彩條紋流浪包。

Chanel2026前導系列

Chanel紅白色條紋圓筒肩背包。

Chanel2026全新鞋款推薦：

Chanel2026前導系列

Chanel米白雙色幻彩尖頭平底鞋。

Chanel2026前導系列

Chanel黑白雙色麂皮與小牛皮運動鞋。

Chanel2026前導系列

Chanel棕白雙色麂皮與小牛皮運動鞋。

Chanel2026前導系列

Chanel米黑雙色繞踝雙C LOGO壓紋尖頭平底鞋。

Chanel2026前導系列

Chanel黑色麂皮與小牛皮夾腳涼鞋。

Chanel2026全新配件推薦：

Chanel2026前導系列

Chanel黑色飾以多彩花卉圖騰斜紋絲巾。

Chanel2026前導系列

Chanel綠白色飾以多彩花卉圖騰斜紋絲巾。

Chanel2026前導系列

Chanel藍色飾以黑色緄邊與多彩花卉圖騰斜紋絲巾。

Chanel2026前導系列

Chanel黑色綴以金色扣環皮帶。





搶先看更多2026前導系列：





