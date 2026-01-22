Jennie登上《換乘戀愛4》當嘉賓！ 自爆是鐵粉「被他拐上節目」

【緯來新聞網】韓國人氣實境戀愛節目《換乘戀愛4》 21日播出完結篇，最終誕生 4 對情侶，包含 2 對復合、2 對「換乘」成功，引爆網路討論話題。完結篇最大亮點，莫過於特別來賓請來BLACKPINK成員Jennie 擔任嘉賓，並爆笑透露自己是被「他」拐過來的！

Jennie 擔任《換乘戀愛4》完結篇嘉賓。（圖／愛奇藝國際版提供）

《換乘戀愛》系列自 2021 年 播出以來，將分手的情侶們再次聚在同一空間，透過合宿與任務，找回逝去的愛，或是選擇「換乘」與別人的前任展開新戀情，被笑稱為「大型戀愛修羅場」。《換乘戀愛4》壓軸重頭戲莫過於 BLACKPINK 成員Jennie ，在眾所期待下終於在完結篇登場。



Jennie 興奮表示自己本來就是節目的忠實觀眾，Simon D也透露是自己先傳訊問她是否有在看，JENNIE立刻回覆：「真的超好看，我可不可以上節目？」Simon D 還一度不敢相信，反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie 在錄影現場則開心表示：「當然好啊！」興奮神情完全展現鐵粉熱誠。當JENNIE被問到 Simon D 是否有事先爆雷時，她立刻正色否認：「完全沒有。」還笑稱自己為了想搶先看到結局，結果反而被 Simon D「拐上節目」，讓現場笑聲不斷。



節目尾聲，入住者們勇敢的選擇，也讓主持群與 Jennie 感觸良多。金叡園表示：「從第一集到最後一集，沒有一刻不讓人驚訝。」Yura 與 Simon D 也直呼這一季是史無前例最好看的一季。Jennie 則感性分享：「這是一個總是帶來滿滿多巴胺（讓心情變好）、讓人感激的節目，能一起走到第 4 季的最後真的很開心，也會期待第 5 季。」



《換乘戀愛4》下週將播出未公開幕後花絮，全季已於愛奇藝國際版獨家熱播中。此外，Jennie 也將與同樣出身戀愛實境節目的藝人Dex攜手出演全新節目《秘密好友俱樂部》，以一場「懂得在收到一份喜悅時，願意分享成雙份快樂」的聚會為概念，參與者將收到來自「秘密好友俱樂部」的邀請。節目首個任務為大型「小天使」遊戲，成員必須在隱藏自己身分的情況下，為指定對象準備禮物。《秘密好友俱樂部》也將自2月1日起，每週日晚間6點55分與韓國同步播出。

廣告 廣告

Jennie 參加實境節目《秘密好友俱樂部》。（圖／翻攝愛奇藝國際版）

更多緯來新聞網報導

范瑋琪被控「害死大S」還沒鬧完 找中國律師行發函反擊護名譽

吳姍儒代班《不熙娣》遭網友抵制 抱病現身自嘲「收視率一定會掉」