Jennie登上《換乘戀愛4》當嘉賓！ 自爆是鐵粉「被他拐上節目」
【緯來新聞網】韓國人氣實境戀愛節目《換乘戀愛4》 21日播出完結篇，最終誕生 4 對情侶，包含 2 對復合、2 對「換乘」成功，引爆網路討論話題。完結篇最大亮點，莫過於特別來賓請來BLACKPINK成員Jennie 擔任嘉賓，並爆笑透露自己是被「他」拐過來的！
Jennie 擔任《換乘戀愛4》完結篇嘉賓。（圖／愛奇藝國際版提供）
《換乘戀愛》系列自 2021 年 播出以來，將分手的情侶們再次聚在同一空間，透過合宿與任務，找回逝去的愛，或是選擇「換乘」與別人的前任展開新戀情，被笑稱為「大型戀愛修羅場」。《換乘戀愛4》壓軸重頭戲莫過於 BLACKPINK 成員Jennie ，在眾所期待下終於在完結篇登場。
Jennie 興奮表示自己本來就是節目的忠實觀眾，Simon D也透露是自己先傳訊問她是否有在看，JENNIE立刻回覆：「真的超好看，我可不可以上節目？」Simon D 還一度不敢相信，反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie 在錄影現場則開心表示：「當然好啊！」興奮神情完全展現鐵粉熱誠。當JENNIE被問到 Simon D 是否有事先爆雷時，她立刻正色否認：「完全沒有。」還笑稱自己為了想搶先看到結局，結果反而被 Simon D「拐上節目」，讓現場笑聲不斷。
節目尾聲，入住者們勇敢的選擇，也讓主持群與 Jennie 感觸良多。金叡園表示：「從第一集到最後一集，沒有一刻不讓人驚訝。」Yura 與 Simon D 也直呼這一季是史無前例最好看的一季。Jennie 則感性分享：「這是一個總是帶來滿滿多巴胺（讓心情變好）、讓人感激的節目，能一起走到第 4 季的最後真的很開心，也會期待第 5 季。」
《換乘戀愛4》下週將播出未公開幕後花絮，全季已於愛奇藝國際版獨家熱播中。此外，Jennie 也將與同樣出身戀愛實境節目的藝人Dex攜手出演全新節目《秘密好友俱樂部》，以一場「懂得在收到一份喜悅時，願意分享成雙份快樂」的聚會為概念，參與者將收到來自「秘密好友俱樂部」的邀請。節目首個任務為大型「小天使」遊戲，成員必須在隱藏自己身分的情況下，為指定對象準備禮物。《秘密好友俱樂部》也將自2月1日起，每週日晚間6點55分與韓國同步播出。
Jennie 參加實境節目《秘密好友俱樂部》。（圖／翻攝愛奇藝國際版）
更多緯來新聞網報導
范瑋琪被控「害死大S」還沒鬧完 找中國律師行發函反擊護名譽
吳姍儒代班《不熙娣》遭網友抵制 抱病現身自嘲「收視率一定會掉」
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8則留言
【Netflix 2026韓劇片單】孫藝真&池昌旭《醜聞》Jisoo&徐仁國《訂閱男友》、南柱赫&盧允瑞《鬼謎東宮》、孔劉&宋慧喬《慢慢地，強烈地》超狂CP集結！
Netflix在近日重磅公開2026韓劇片單，曝光綜合版預告以及劇照等內容！超吸睛卡司掀起了劇迷們的注意！包括《訂閱男友》金智秀&徐仁國、《超能路人甲》車銀優&朴恩斌、《鬼謎東宮》南柱赫&盧允瑞、《醜聞》孫藝真&池昌旭、《戀愛充電中》金英光&蔡秀彬、《慢慢地，強烈地》宋慧喬&孔劉....等超狂卡司新劇即將登場，趕緊一起來看Netflix 2026韓劇陣容！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 20則留言
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8則留言
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 26則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 90則留言
29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗
台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 30則留言
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事
愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5則留言
唐治平才重返演藝圈！深夜驚傳身體出狀況 網湧粉專打氣
唐治平才重返演藝圈！深夜驚傳身體出狀況 網湧粉專打氣EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 22 小時前 ・ 71則留言
侯彥西認愛小4歲女友！穩交3年「不婚不生」…背後原因全說了
導演葉天倫今（21）日率藝人侯彥西、嚴正嵐、夏靖庭、柯素雲出席《大愛街二巷》記者會，侯彥西受訪大方承認目前有穩定交往對象，女友是小他4歲的圈外人，兩人已交往3年，也罕見曝光感情觀，坦言自己目前沒有結婚生子的打算，直呼：「我自己就是一個小孩。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
泰國女同性戀愛情故事如何發展成為一個價值數百萬美元的產業
這種被稱為「Girls' Love」（女同）的類型，已成為亞洲最成功的文化產出之一，據估計價值數千萬美元。這場運動正在重塑LGBT群體在娛樂界的形象，並在全球範圍內重新定義粉絲文化。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 5則留言
三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景
「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」鏡報 ・ 9 小時前 ・ 2則留言