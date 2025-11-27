JENNIE登大巨蛋！ 韓金唱片18組卡司曝光。（圖／TVBS）

韓國「金唱片」頒獎典禮將於明年1月10日在台北大巨蛋舉行，主辦單位今天（27日）公布完整演出陣容，共有18組重量級藝人將登台演出。其中包括BLACKPINK成員JENNIE、韓國爆紅男團CORTIS、女團IVE和LE SSERAFIM等。

JENNIE登大巨蛋！ 韓金唱片18組卡司曝光。（圖／TVBS）

國際巨型接連登上大巨蛋，但也引發議員對城市行銷策略的關注。台北市議員柳采葳在總質詢時，現場測試台北市長蔣萬安對台韓流行音樂的熟悉度，提及包括SUPER JUNIOR、BLACKPINK和TWICE等知名團體。雖然蔣萬安認得出團名，但歌名部分則需觀傳局長余祥協助。

柳采葳在質詢中特別指出，目前大眾提到台灣的演唱會經濟時，想到的往往是高雄而非作為首善之都的台北，她直接詢問市長是否服氣。議員還提到台北市府無法完全掌控大巨蛋的檔期安排，公益檔期僅有10天可供市府運用。對此，蔣萬安表示市府將持續精進相關工作，並舉例說明SUPER JUNIOR來台時，已請觀傳局跨局處合作進行整體宣傳行銷。

