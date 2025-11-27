JENNIE確定來台！金唱片超狂完整陣容公開 座位圖、票價一次看

【緯來新聞網】南韓重要音樂獎項之一「金唱片獎」將迎來第40屆，主辦單位今（27日）宣布，2026年1月10日典禮將首次移師台北大巨蛋舉行，並公開完整出席藝人陣容，共有18組韓國音樂人與團體確認將來台共襄盛舉，陣容星光熠熠，勢必掀起粉絲熱潮。

JENNIE確定來台。（圖／超級圓頂）

這場音樂盛會分兩階段揭曉出席名單，昨日率先公開的包括ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE與ZO ZAZZ等9組藝人。今日新增的名單則包含BLACKPINK成員JENNIE、Stray Kids、MONSTA X、ATEEZ、ARrC、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii與TWS。這些人氣組合將集體現身台北，為活動增添亮點。



金唱片獎今年邁入第40屆，主辦方特別選擇台灣作為紀念地點，不僅是一項象徵性的里程碑，也顯示出對海外市場的重視。入圍名單同樣看點十足，數位音源獎項部分包括Rosé、IU、G-DRAGON、Jennie、IVE、LE SSERAFIM等20組藝人角逐殊榮；而實體專輯獎項則由SEVENTEEN、Stray Kids、TWICE、ENHYPEN、TXT、aespa、伯賢等20組入圍。

金唱片座位圖。（圖／超級圓頂）

本屆金唱片獎不僅是韓國流行音樂在海外舉行的重要指標，也象徵著K-pop全球化版圖再度擴大。隨著頂尖藝人陸續確定來台，屆時勢必引發大批粉絲關注與朝聖潮。

