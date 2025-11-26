Jennie確認出演《換乘戀愛4》！觀眾超期待

▲BLACKPINK成員Jennie（如圖）將以嘉賓身分登上超人氣戀愛綜藝《換乘戀愛4》，掀起許多話題。（圖／IG@jennierubyjane）

[NOWnews今日新聞] 國際女團BLACKPINK成員Jennie確認將出演人氣戀愛綜藝節目《換乘戀愛4》，並以嘉賓身分在節目中亮相，睽違多時回到綜藝舞台，消息曝光後讓許多觀眾相當驚喜，直呼「下意識以為她要上節目找伴！」

Jennie出演《換乘戀愛4》！當嘉賓觀察情愫流動

節目組TVING今（26）日曝光消息，表示Jennie將以嘉賓身分加入《換乘戀愛4》，在節目中和主持班底Simon D、李龍真、Yura、金藝媛一起觀察戀綜參加者的情感流動，為節目增添更多話題，不過實際出演方式尚未曝光。

廣告 廣告

本季《換乘戀愛》邀請許多知名藝人一起到攝影棚作客，其中包括SEVENTEEN的S.Coups和Mingyu、BOYNEXTDOOR明宰炫和成淏、泫雅前男友DAWN、BTOB李旼赫等人，本次再迎來BLACKPINK成員Jennie也為節目增添更多話題。

有趣的是，許多網友得知Jennie要出演《換乘戀愛》，下意識以為她是要到節目中尋找新戀情，「還以為Jennie要去找真愛，嚇了一跳」、「還以為她要住進換乘屋。」根據了解，節目組會邀請Jennie來到現場，是因為她本來就是《換乘戀愛》的忠實觀眾，因此將登上節目自己也相當期待。

▲Jennie將以嘉賓身分登上《換乘戀愛4》。（圖／IG@jennierubyjane）

《換乘戀愛》系列節目透過「同居的前任們」為概念，邀請多組因為不同理由分手的情侶住進小屋，在節目中他們將面對過往的感情問題，並且各自為自己開啟全新的戀情，看著參與者在新人（NEW）、前任（X）之間如何做出選擇，令人揪心的劇情自第一季推出後就獲得巨大話題，為韓國代表性戀愛綜藝之一。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

GD、Jennie副帳曝光！私生活太真實太精彩 粉絲暴增449萬人追看

BLACKPINK合照高雄！官方釋出6張高清美圖 Jennie吃到台式火鍋了

BLACKPINK Jennie高雄分心走錯位被Rosé神救援 粉絲猛批：認真點