Jennie確認出演！擔任《換乘戀愛4》嘉賓 網暴動：好奇她的戀愛觀

【緯來新聞網】韓國女團BLACKPINK成員Jennie將現身TVING熱門戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任特別嘉賓，引發粉絲熱烈討論，韓媒《News1》報導指出：「Jennie確定會參與《換乘戀愛4》的拍攝。」對於她的具體錄製日程，對方表示目前難以提供詳細資訊，呼籲外界見諒。

Jennie確認出演！擔任《換乘戀愛4》嘉賓。（圖／翻攝自IG）

《換乘戀愛4》由TVING推出，是一檔以「前任情侶再會」為主題的戀愛實境秀。節目中，曾經分手的情侶們重新聚首，在回憶與對話中尋找可能的感情轉機，也有機會開啟新戀情。截至目前，本季已播出22集。



Jennie的驚喜參與引發網友熱議，許多人好奇她是否會與鄭基石、李龍真、金叡園與Yura等固定嘉賓一同觀賞參賽者的互動影片，甚至猜測她是否可能透露自身的感情經歷。不少粉絲在社群上笑稱「看到她不是參賽者真是鬆一口氣」、「一瞬間真的以為Jennie要住進換乘屋了」、「果然是戀綜粉無誤，Jennie太可愛了！」



BLACKPINK目前正在進行名為《Deadline》的世界巡演，11月28日至30日將於新加坡舉行演出，接著在2026年1月陸續前往東京與香港，期間也將為全員回歸計畫進行準備。Jennie則利用12月的短暫空檔參與《換乘戀愛4》的錄影。



事實上，Jennie上一回參與綜藝節目是年初播出的《You Quiz on the Block》，此次再次亮相戀愛節目，被認為別具意義。粉絲對她私下也關注這類節目的消息感到驚喜，對她即將登場的內容期待度爆表。

