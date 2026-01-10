Jennie穿什麼火什麼！抵台機場「頭上那片布」吸睛 穿搭全身「這品牌」

BLACKPINK成員Jennie9日下午落地桃園機場，一身穿搭燒到不少粉絲。桃園機場記者聯誼會提供



南韓年度音樂盛事「金唱片頒獎典禮」10日在台北大巨蛋登場，天團「BLACKPINK」成員Jennie在9日下午抵達桃園機場，戴著墨鏡的她，頭上頂著那片布，以及後來坐上高爾夫球車時，用來蓋住全身的大衣，都掀起熱議，而她全身的行頭，來自法國品牌 Maison Margiela。

先從Jennie頭上那片布說起，是Maison Margiela的一款羊毛針織帽，下方有鈕扣，不過，Jennie並沒有扣上。官網

Jennie抵達桃機時是成套的Maison Margiela，以灰色針織為內搭，搭配淺藍色牛仔褲與灰色毛呢大衣，層次感分明，口袋內襯外翻的設計的牛仔褲，成功抓住眾人目光。官網

配件部分也燒到不少粉絲，手上的托特提袋以及腰間所掛的小吊飾也來自於 Maison Margiela。其中， Maison Margiela Dress-age medium 托特提袋是2025春夏系列，以小牛皮打造。官網

Maison Margiela 創立於1988年。在 John Galliano 以及 Glenn Martens 兩位設計師的操刀下，熱度持續上升。

