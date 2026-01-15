Jennie練舞時腳下那雙Saucony什麼來頭？跑者心中的「跑鞋勞斯萊斯」，又一個機能牌即將爆火！

Jennie的時尚從「練舞室」就開始！相較起舞台上的華麗造型，Jennie更常被討論的，其實是那些看似隨性、愜意，卻始終帶著時髦氣息的日常穿搭，在近期公開的MMA舞台的練習室影片中，穿著背心與工裝褲的Jennie，搭配了一雙風格中性的黑色鞋款，這雙鞋是什麼來頭？編輯一次帶你認識！





在Jennie透過個人音樂廠牌ODDATELIER發布的MMA舞台練習影片中，可以看到一身黑色系的Jennie腳上穿著一雙類似老爹鞋型與稍微厚底的復古運動鞋，而這雙鞋，正是來自美國百年跑鞋品牌Saucony的Grid NXT鞋款。

Saucony 是什麼來頭？跑鞋迷心中的低調實力派

創立於1898年的Saucony，是美國歷史悠久的專業跑鞋品牌之一，品牌名稱來自發源地賓州的索康尼河高地（Saucony Creek），鞋身上標誌性的波浪Logo則是象徵著河流，也呼應著品牌對步伐動態與足部結構的研究，更是許多跑者心中的腳感實力派品牌，近年隨著機能運動風與復古跑鞋成為潮流穿搭新熱潮後，屬於機能鞋款的Saucony能見度逐漸擴大，被時尚圈看見，這次更因為Jennie的穿搭後，討論度也更高。

機能鞋走進日常穿搭，早已不是運動風限定

近年來，機能取向的運動鞋逐漸成為日常穿搭的一部分，跑鞋、訓練鞋不再只屬於運動場，而是被視為能從早穿到晚的造型單品，讓不少專業的機能品牌成為穿搭風格中的特色之選，如果想把這類偏重機能取向的鞋自然融入日常穿搭，重點就在於整體比例的拿捏，像是下身可選擇版型俐落的寬褲、工裝褲或微拖地牛仔褲，用垂墜感中和鞋款的粗獷線條；上身則可以搭配短版上衣、合身背心或簡單的棉質T恤，讓視覺重心更集中。





