Jennie臭臉被炎上！被轟「不尊重台灣」 陳沂逆風：人家就大牌

BLACKPINK的Jennie再度來台參加「金唱片」頒獎典禮，一席紅橘色的露肩馬甲長裙走紅毯，美得像仙女，最終也抱回四座獎項成本屆最大贏家。不過，話題滿滿的Jennie也被台灣粉絲批評「不尊重台灣」，因抵台時頂著一張臭臉，還用外套遮臉離開，對此，網紅陳沂逆風相挺，表示「人家就大牌」，這角度引起熱議。

Jennie近日來台參加金唱片頒獎典禮，從韓國出發時還向粉絲微笑打招呼，但抵台時卻面無表情，網友們批評她全程臭臉「不尊重台灣」，要她「不想來其實可以不用勉強」。

對此，陳沂在臉書上分享，自己也是Jennie的粉絲，也認為她的態度很不敬業，畢竟偶像假笑是基本職業道德，「就算內心再怎麼不情願，也得來個營業用笑容，親切跟粉絲揮手才行呀！」

不過，陳沂也表示，某種層面來說自己挺欣賞Jennie的作風，「老娘不爽也懶得跟你們陪笑，很真實在做自己，Real」，而且像Jennie這樣的全球偶像，「說她耍大牌也沒什麼，啊人家就真的大牌啊，才有資格這麼做。」

此外，陳沂認為，Jennie本來就是女王形象，「臭臉」蠻有理，相比另一個韓國女團Twice形象就可能不能臭臉，「Twice要燦笑揮手到底。」

陳沂認為，網友說Jennie到歐美都笑臉迎人，反而顯示台灣的自卑，台灣要是市場夠大地位夠高，她來也是會陪笑一下的。

