Jennie街頭穿搭全靠「它」！2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8款
Jennie的穿搭向來都是甜中帶酷的代表，而在她私服的混搭公式正是以瑪莉珍運動鞋（Mary Jane Sneakers） 提升完整度，這雙兼具復古與活力的鞋款，將少女感與街頭氣勢完美融合，不論搭配牛仔褲、西裝褲或洋裝，都能展現俏皮又不失高級感的時髦平衡。本篇精選2025年值得入手的7雙平價瑪莉珍運動鞋，從New Balance、Hoka甚至台灣鞋款品牌，一次掌握Jennie同款混搭靈感，穿出輕盈的時髦氣息。
Jennie瑪莉珍運動鞋穿搭示範
Jennie一直以來都透過各種造型證明，真正的時髦從不費力！這套造型以短版貼身T-shirt搭配層層堆疊的白色長裙，柔美又率性。下身白襪疊穿Asics x Cecilie Bahnsen聯名瑪莉珍運動鞋，平衡甜美與街頭感，讓整體更具個性。極簡配色中透露輕盈氣息，隨興散落的長髮更添自然氛圍，是Jennie 式「鬆弛感穿搭」的最佳示範，剛好介於可愛與酷之間，時髦女子們必須學起來。
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦1：New Balance
New Balance這雙Fresh Foam UA710以戶外機能為靈感打造，結合運動鞋的支撐與瑪莉珍鞋的輕盈感。奶油米色鞋面搭配透氣網眼與尼龍織帶結構，中底採用Fresh Foam緩震科技，提供柔軟又穩定的腳感；AT Tread外底確保城市與戶外都能穩定行走，穿出機能也可以甜酷的混搭魅力。（商品價格 NTD 2,680）
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦2：Adidas
Adidas Samba再進化！這次融合將經典瑪莉珍鞋型，以柔白配上淡粉三條線，結合瑪莉珍綁帶與魔鬼氈設計，完美融合復古與少女感。鞋面選用合成材質搭配T字縫線細節，呼應 Samba標誌性設計，橡膠大底則延續原版抓地穩定特性，讓人一秒化學院風女孩，率性又不失柔美。（商品價格 NTD 3,290）
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦3：Puma
Puma Mostro系列以1999年經典「怪獸鞋」為靈感，結合極具張力的未來感造型與叛逆基因強勢回歸。一次推出多種配色為秋冬注入新色彩。鞋面以高強度網布拼接皮革，延伸至顆粒立體外底，魔鬼氈與鬆緊帶設計則強化包覆感，兼具機能與造型，從街頭到伸展台，再次成為話題焦點。（商品價格 NTD 3,780）
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦4：Nike
Nike Air Rift Breathe承襲1996年經典分趾造型，以獨特的「裸足感」重新定義運動鞋美學。透氣網布鞋面搭配瑪莉珍鞋繫帶設計，包覆穩定又輕盈俐落，中底結合Nike Air緩震科技與柔軟泡棉，帶來全天候舒適腳感。從運動休閒到街頭穿搭都相當適合。（商品價格 NTD 3,600）
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦5：Hoka
Hoka以跑鞋科技聞名，這次顛覆運動與時尚界線，推出話題新作Bondi Mary Jane。將瑪莉珍的圓頭與綁帶元素融入Bondi系列標誌性厚底輪廓，鞋身結合皮革與透氣網布拼接，點綴金屬配件與專屬鞋扣，細節滿分。更貼心附上三種長度鞋帶，可以隨心轉換成簡約日常或 帶有芭蕾舞風格的纏繞設計。（商品價格 NTD 5,580）
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦6：Fila
Fila以都市機能為靈感，推出這款麂皮瑪莉珍運動鞋，將登山鞋結構與休閒設計融合。鞋面選用細緻麂皮與透氣網布拼接，營造出秋冬特有的暖調層次，魔鬼氈鞋帶搭配可調式後跟束帶，方便穿脫同時增添個性。厚實鞋底帶來穩定支撐與防滑機能，適合通勤、郊遊等多場景穿搭。（商品價格 NTD 2,880）
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦7：小CK
小CK攜手紐約時裝品牌PH5，推出以「波浪」為靈感的聯名瑪莉珍鞋。擺脫以往甜美印象，以俐落線條與運動機能結合，打造出既未來感又貼近日常的風格。厚底波浪鞋底搭配綠色弧形細節，鞋身結構輕盈卻充滿力量，推薦給喜歡特殊單品的酷女孩們。（商品價格 NTD 2,590）
2025平價瑪莉珍運動鞋推薦8：D+AF
台灣品牌D+AF近期因爲BLACKPINK高雄演唱會亮相，再度引發熱議，這款瑪莉珍鞋以經典雙交叉鞋帶結構，搭配金屬光澤皮革與透氣網布拼接，完美結合可愛與機能。後跟特別設計柔軟「小枕頭」支撐，長時間穿著依然舒適不咬腳。鞋底則延伸出運動風防滑弧線，兼具穩定與修飾效果，相當實穿。（商品價格 NTD 2,180）
