Jennie裝路人成功！機場竟無人認出 快步走畫面被稱太可愛
音樂界盛事「金唱片」頒獎典禮10日晚間在台北順利落幕，韓國頂流女團BLACKPINK成員Jennie再次風光無限，令人意外的是，今（1/11）早Jennie低調返韓，她在仁川機場入境隱身在人群當中，現場守候的大批粉絲竟「完美錯過」，直到回放現場直播才發現，扼腕偶像低調地像路人。
Jennie此次來台參加金唱片頒獎典禮，順利獲得大獎並帶來壓軸演出，讓許多粉絲大飽耳福。不過，比起Jennie來台時受到粉絲熱烈歡迎，今早返抵韓國仁川機場卻無人迎接，她自顧自走通關，直到粉絲看現場直播回放時才發現她已入境，離開機場了。
粉絲們扼腕地說，Jennie入境期間，正好新人怪物男團CORTIS也到機場，吸走大批媒體與粉絲的關注度，剛好為Jennie提供一個低調離開現場的環境，有趣的是，粉絲看到Jennie整身低調的深色系，戴口罩與帽子，專心看路迅速通關，身旁沒有助理和保鑣，像路人般地完美避開關注。
網友看到畫面也笑出來，「太可愛了！」、「恭喜裝路人成功！」、「妮心裡OS：看不到我、看不到我」，歡迎她下次再來台灣玩。
BLACKPINK成員Jennie在金唱片頒獎典禮迎來高光時刻，剛完成壓軸舞台、甚至還來不及補妝，便立刻再度登台，抱回本屆最高榮譽「年度藝人大賞」，成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
