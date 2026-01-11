Jennie裝路人成功！機場竟無人認出 快步走畫面被稱太可愛

Jennie返抵韓國仁川機場竟無人認出，只有直播默默記錄。翻攝自PRISM Live Studio



音樂界盛事「金唱片」頒獎典禮10日晚間在台北順利落幕，韓國頂流女團BLACKPINK成員Jennie再次風光無限，令人意外的是，今（1/11）早Jennie低調返韓，她在仁川機場入境隱身在人群當中，現場守候的大批粉絲竟「完美錯過」，直到回放現場直播才發現，扼腕偶像低調地像路人。

Jennie此次來台參加金唱片頒獎典禮，順利獲得大獎並帶來壓軸演出，讓許多粉絲大飽耳福。不過，比起Jennie來台時受到粉絲熱烈歡迎，今早返抵韓國仁川機場卻無人迎接，她自顧自走通關，直到粉絲看現場直播回放時才發現她已入境，離開機場了。

廣告 廣告

粉絲們扼腕地說，Jennie入境期間，正好新人怪物男團CORTIS也到機場，吸走大批媒體與粉絲的關注度，剛好為Jennie提供一個低調離開現場的環境，有趣的是，粉絲看到Jennie整身低調的深色系，戴口罩與帽子，專心看路迅速通關，身旁沒有助理和保鑣，像路人般地完美避開關注。

網友看到畫面也笑出來，「太可愛了！」、「恭喜裝路人成功！」、「妮心裡OS：看不到我、看不到我」，歡迎她下次再來台灣玩。

更多太報報導

鍾明軒開戰！郭昱晴無奈「曾非常喜歡他」 再度澄清家族未賺紅錢

明星夫妻驚傳撞死老人！家屬控訴「跪完就封鎖」只賠12萬 他現身回應

金唱片｜Jennie火辣唱跳 再奪獎衝上台：妝都花了