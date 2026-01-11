JENNIE辣跳大巨蛋橫掃4獎 許光漢中韓雙語致詞

南韓女團BLACKPINK成員JENNIE。（圖／東森娛樂）





南韓音樂頒獎典禮在大巨蛋順利落幕，包括表演、頒獎過程都很有亮點，女團IVE化身啦啦隊，頒獎嘉賓許光漢和宋仲基都用中韓雙聲道致詞，壓軸表演的JENNIE性感熱舞，不只炸翻大巨蛋，奪下4項大獎，成為最大贏家。

招牌墨鏡，穿上一身皮革性感裝扮，韓流女王JENNIE炸翻大巨蛋。

南韓女團BLACKPINK成員JENNIE〈LIKE JENNIE〉：「一起來吧。」

這回登台JENNIE再次全新編曲編舞，超敬業態度勇奪四項大獎實至名歸。

南韓女團BLACKPINK成員JENNIE：「我想要冷靜表達我的感想，但是我現在也流了很多汗，我的妝應該都花了。」

才剛表演完，JENNIE都還在喘，就又上台拿下年度藝人獎，讓她又驚又喜，而這回舞台上的亮點之一，當然還有我們的國民老公。演員許光漢：「大家好，我是演員許光漢，很高興見到大家，很歡迎大家來到台北。」

從一登場，台下尖叫聲就沒停過，又是這個靦腆笑容，還帶來流利的中韓雙聲道，就問一句誰能不愛。再次和女團LESSERAFIM合體跳起害羞舞，除了撒嬌扭動，還咬手指，全場三萬粉絲都被迷倒了，說到帥歐巴，一定不能忘了宋仲基。南韓演員宋仲基：「大家好我是宋仲基，好久不見。」

南韓演員宋仲基，即使當爸爸了還是這麼帥，最後一個大獎專輯大賞也歐爸頒給人氣男團StrayKids，台下瘋狂歡呼。

南韓女團IVE〈REBEL HEART〉：「所以你可以，愛我或討厭我，但是你永遠都無法成為我。」

女團IVE化身啦啦隊，和大群舞者，現場直接拋接飛高高，這回南韓音樂頒獎典禮，首次移師台灣，毫無冷場過程將近7小時，粉絲哭喊根本看不夠，希望明年能繼續在台灣舉辦。



