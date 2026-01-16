Jennie迎30歲生日！台灣金主豪砸245萬 包下雙北電視牆應援

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie今（16）日迎來30歲生日。近日有網友發現，台北車站、西門町、忠孝SOGO等多處人潮密集地段，同步播放Jennie的生日祝賀影片，吸睛程度破表。原來，這波應援行動出自台灣一名企業主之手，為了替女兒圓追星夢，豪砸245萬元包下雙北多處黃金地段電視牆。

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie今（16）日迎來30歲生日。（圖／翻攝自Instagram）

Jennie本月10日才來台出席金唱片頒獎典禮，所到之處掀起追星熱潮，生日將近更讓粉絲期待值拉滿。這次應援由印象廣告董事長吳秉翔一手策畫，特別規畫在雙北10處重點地段播放生日影片，讓Jennie的身影在城市各角落輪番登場。

除了台北車站、西門町與忠孝SOGO外，應援地點還包括新北板橋轉運站、市政府轉運站、101世貿、圓山轉運站，以及松山機場國際線出境、入境電視牆與國內線大廳，整天不間斷播放生日祝福。

更特別的是，應援還選在Jennie生日當天下午1點16分，暫時清空其他廣告內容，進行長達15分鐘的「霸屏」播放。從捷運紅線、藍線沿線，到松山機場戶外廣告牆，都能同步看到Jennie的身影，讓不少網友直呼「台灣金主太狂」。

