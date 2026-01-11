JENNIE送金唱片50位舞者「雷朋墨鏡」！昔暖舉再被挖 網喊：可看出人品

記者王培驊／綜合報導

金唱片頒獎典禮落幕後，JENNIE不只舞台表現成為焦點，私下對舞者們的暖心舉動同樣引發熱議。多名舞者近日在IG限時動態中分享花絮，除了在台北大巨蛋後台開心合照外，還陸續在桃園機場、甚至台灣的遊覽車上拍攝一系列短片，內容正是模仿她在〈like JENNIE〉舞台中特別改編的段落，氣氛相當歡樂。

JENNIE在金唱片演出後，送50多位舞者每人一支雷朋墨鏡。（圖／翻攝自IG @______dart_jeong）

讓舞者們驚喜的是，JENNIE事後特別準備禮物答謝，送給所有參與金唱片演出的舞者，每人一支Ray-Ban雷朋墨鏡，總數多達50人。「Team JENNIE超棒」、「JENNIE gifted Ray-Ban sunglasses to all 50 dancers as a thank-you for joining her on stage at the Golden Disc Awards」等文字也在社群平台及推特上被大量轉發，粉絲直呼誠意滿滿。

JENNIE舞者群在大巨蛋、桃園機場、遊覽車上拍攝跳舞片段。（圖／翻攝自IG @jyojyoxo）

其實這並非JENNIE第一次用實際行動照顧工作夥伴。過去在MMA頒獎典禮結束後，她曾送給舞者們好友品牌的聖誕禮盒；歐洲巡演期間，好友服飾店開幕，她不只轉發限動，還親自穿上該品牌服裝拍照力挺，讓單品瞬間熱賣，被粉絲形容「真的有夠挺」。

JENNIE在MMA頒獎典禮後也有送舞者群禮物。（圖／翻攝自IG）

不少粉絲也留言表示，「她是個天使，心地太善良」、「我也想要當舞者了」、「JENNIE很珍惜和疼愛和她一起工作的夥伴」、「JENNIE一直都對舞者很好」，認為她對身邊人的付出從不張揚，卻總能被看見。去年JENNIE登上Coachella科切拉音樂節後發出IG貼文，其中一張團隊合照照片比例被壓縮的很奇怪，後來才知道JENNIE是為了想讓所有參與工作的團隊都出現在畫面中，不希望有任何人被切掉，所以才調整了比例。

據了解，JENNIE過去送給舞者與工作夥伴的禮物，規格甚至和粉絲福利相同，內容曾包含她代言的Chanel、Stanley保溫杯，甚至還有Johnnie Walker Ruby威士忌等高級品項，藉此感謝大家在音源發布、演唱會與重要舞台上的全力付出。許多粉絲也因此直言，從事業態度到待人處事，「完全懂金珍妮為什麼能走到今天」。

