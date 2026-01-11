JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
記者王培驊／綜合報導
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。
有眼尖粉絲指出，當時新人怪物男團CORTIS正好也在相近時段抵達機場，大批鏡頭與關注焦點全被吸引到另一側，JENNIE則以近乎「路人模式」默默通關、迅速離開，完美避開所有鏡頭與騷動。相關畫面曝光後，立刻引發熱烈討論，不少人笑稱她是「裝路人成功代表」，甚至開玩笑表示「以後不想被拍，直接安排在CORTIS附近出入境就好」。
網友紛紛留言直呼：「JENNIE假裝路人，太可愛了啦」、「妮心裡OS：看不到我、看不到我」、「真的很強欸，裝路人成功，沒人發現」、「好險我的珍妮順利出境沒被發現」、「大家都專注在CORTIS」，也有人笑說這根本是「高段位躲鏡頭操作」，認為只要保鑣不要太靠近，就能自然融入人群。
不過，相關討論也讓部分粉絲回想起JENNIE在9日入境台灣時引發的爭議。當時她現身機場未特別對鏡頭揮手致意，上車後更拉起大衣遮住臉部，有少數網友因此質疑她態度冷淡，甚至延伸出是否「不尊重台灣」的爭論，意外掀起兩派論戰。
對此，有粉絲替她緩頰指出，當天JENNIE其實是走VIP通道入境，卻仍被大批人潮和相機大砲近距離包圍，並對著臉狂拍，才會出現遮臉的舉動。也有人整理她過去在首爾機場的出入境畫面，發現她向來習慣全身包緊、快步通行，並非針對特定地區或刻意擺架子。相關留言中，不少粉絲替她抱不平，直言「她就真的很不希望被打擾」、「她真的很I人，但表演起來太強大，魅力好讚，刷好幾次」、「她在MAA的時候也一個人很緊張，越紅真的越緊張欸」，也有人感嘆「殊不知台灣人一堆人在酸人家」。
