Jennie首度隻身撲台唱進大巨蛋！金唱片搶票日曝光 最貴票價8980元

Jennie預計出席明年1月10日舉行的金唱片頒獎典禮。翻攝IG@golden_disc、超級圓頂、HLL提供

韓國音樂盛典第40屆「金唱片頒獎典禮」將在明年1月10日移師台北大巨蛋舉行，主辦單位也祭出華麗卡司陣容，包括上月才隨團BLACKPINK來高雄開唱的Jennie，也確定隻身出席。台灣主辦單位今也公布票區座位圖，售票日有所調整，票價為新台幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元，確定12月13日正式開賣。

18組韓星陣容唱進大巨蛋

金唱片明年初迎來第40屆，主辦單位今已完整公開18組出演卡司，演出陣容包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員Jennie、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組卡司。

金唱片迎40屆來台陣容曝光

金唱片迎來18組華麗卡司。超級圓頂、HLL提供

其中Teddy打造的混聲新人團體ALLDAY PROJECT，今年6月一出道便以夯曲〈FAMOUS〉橫掃音源榜聲勢驚人；ARrC將再登Golden Choice舞台，展現多國籍團體潛力；ATEEZ以雙專輯攻進Billboard Hot 100睽違再訪；曾來台開唱的BOYNEXTDOOR人氣火熱；Close Your Eyes則將連兩年登台；CORTIS則為HYBE娛樂旗下的BIGHIT MUSIC睽違6年推出的新人男團，出道作銷量逼近百萬。

ENHYPEN今年登上Coachella音樂節、創下體育場最速巡演紀錄；人氣女團IVE憑《IVE EMPATHY》、《IVE SECRET》再度入圍雙本賞；今年陸續訪台的女團izna在Spotify點播破億，橫跨台日多場音樂節氣勢驚人；BLACKPINK成員Jennie首度以個人身分在台北演出，專輯《Ruby》主打歌〈Like JENNIE〉同時入圍音源與專輯本賞；KiiiKiii以〈I DO ME〉展現鮮明風格備受注目；LE SSERAFIM與BTS j-hope合作曲打進Billboard Hot 100第50名，再拚傳說級表演。

MONSTA X則將時隔5年重返金唱片，成軍10週年以全員回歸；NCT WISH以《COLOR》達雙百萬銷量，5月來台北開唱時已締造門票秒殺佳績；Stray Kids創下Billboard 200七週冠軍紀錄，下週六將赴高雄出席AAA盛會的他們，也將首次登上台北大巨蛋演出；人氣男團TWS初登大舞台，以青春系風格打入日韓市場；ZEROBASEONE連3年參與金唱片、累積6張百萬作品；ZO ZAZZ則以夯曲〈Do You Know?〉穩居音源榜。

金唱片票區圖曝光！12/13開賣

金唱片頒獎典禮票區圖公開。超級圓頂、HLL提供

本次活動由超級圓頂主辦，宏將傳媒協辦，並由中華航空、威剛科技、BESSIE’U天后闆妹聯合贊助。門票將於12月13日上午11點30分開賣，票價為新台幣8980、7980、6980、5980、4980、3980、2980元。售票平台資訊將於近期透過主辦單位超級圓頂官方社群公開。

典禮門票將在12月13日售票。超級圓頂、HLL



