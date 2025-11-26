Jennie驚喜加盟《換乘戀愛4》！粉絲嚇壞「還以為來找真愛」

Jennie將以嘉賓身分參加韓國人氣戀綜《換乘戀愛4》，引發大批粉絲期待。（圖／IG@jennierubyjane）

韓國超火戀愛綜藝《換乘戀愛》系列以「同居的前任」為核心概念，邀請因不同理由分手的情侶共同住進小屋，在面對舊情、認識新對象之間做出抉擇，揪心張力十足，自第一季開播便成為韓國人氣度相當高的戀綜之一。《換乘戀愛4》近期開錄，話題度再度上升，而26日節目組 TVING 更驚喜宣布，女團BLACKPINK成員Jennie，將以特別嘉賓身分參與節目。

消息一曝光立刻掀起網上熱烈討論，不少粉絲驚呼超級意外，甚至有人第一時間誤會 Jennie 是要以參賽者身分出演，「我還以為她要去找另一半！」、「看到以嘉賓出演才鬆一口氣」、「瞬間心臟停一拍，以為Jennie要住進換乘屋」。

廣告 廣告

據悉，Jennie本來就是《換乘戀愛》的忠實觀眾，因此向她發出邀請，這將是她久違回歸綜藝舞台的亮相。Jennie將以嘉賓身分加入《換乘戀愛4》，與固定主持班底Simon D、李龍真、Yura、金藝媛等人一同觀察參加者的感情選擇。雖然她在節目中的具體參與方式尚未完整公開，但隨著Jennie的加入，本季話題度勢必再提升，粉絲也期待她在觀節目中的反應，必將成為一大話題亮點。

更多中時新聞網報導

學名藥使用率低 學者：推差額負擔

世足》4冠光環褪色 義大利再陷附加賽

NBA》哈登飆隊史新高55分 快艇射蜂止敗