Jennie 同框「兩任前男友」成話題 GD連抱四獎嗨喊：明年以BIGBANG拿獎

【緯來新聞網】2025 MMA（Melon Music Award 2025）今（20日）於韓國首爾舉行，BIGBANG成員G-DRAGON抱回「10大 TOP 藝人」，以及3項大獎「年度專輯」、「年度藝人」與「年度歌曲」，總共奪得4獎，十分風光。

GD在2025 MMA抱回4項獎項。（圖／翻攝自MMA youtube）

GD接連在典禮尾聲獲得3項年度大獎，拿到第二項「年度藝人」時，他上台時先幽默喊：「現在不是重播喔，這次第二個大賞！」接著他又以〈HOME SWEET HOME〉拿到「年度歌曲」，他開心表示，這首歌是成員跟他一起唱的歌，格外溫暖，並在台上開心喊話，表示希望明年能以BIGBANG團體身分再度獲獎。

Jennie獲頒2025 MMA「10大 TOP 藝人」。（圖／翻攝自MMA youtube）

Jennie同樣也獲頒「10大 TOP 藝人」，她感性向粉絲致謝，表示自己已經許久未在韓國出席頒獎典禮，感謝粉絲這一年來的支持。值得一提的是，Jennie的兩位前任包括EXO成員KAI、G-DRAGON都參加頒獎典禮，Jennie在紅毯時也與KAI一前一後登上紅毯，與「兩任前男友」難得同場，也成為典禮話題。

