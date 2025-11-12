Jennie、張員瑛…韓星愛牌Glowny台灣也能買到了！明星同款、2025秋冬新品Hot Girl必收
快速認識韓國小眾品牌Glowny
Glowny由一對韓國姐妹Jane Choi 和Jiho Choi 於2020年創立，以歐美復古甜心融合韓系個性女孩風格為主，碎花睡衣風格、基礎上衣、蛋糕裙、波點、蝴蝶結……等元素都是Glowny常見的設計，包括Jennie、Rosé、張員瑛、aespa寧寧、idle曹薇娟、Joy……皆曾在私服中穿上Glowny的服裝，並藉由明星光環達到超高曝光度，從韓妞之間一路火紅到台灣甚至是歐美國家。
Glowny的純欲少女風格受到年輕女孩們追捧，更被網友封為是「韓國版Brandy Melville」，不過編輯認為Glowny的確更貼近亞洲女生適合的版型，也能看見更多強調個性的細節。
Glowny台灣也能買到了！
Glowny在2025年秋冬透過Fruition獨家引進台灣，於Fruition台北南西店開幕之際，設立Glowny的快閃概念店，喜歡甜美之中帶點微辣氛圍的女孩們，必須把握這個機會！
像是近期微涼季節適合的開襟衫、薄長袖，時髦少女必備的極短褲、迷你裙，或是浪漫的蕾絲背心、洋裝，Glowny都有許多既百搭又具叛逆個性的選擇。且張員瑛日前在世巡舞台上所穿著的條紋連衣裙，正是Glowny本季的新品，想入手明星同款的朋友們，不妨到快閃店現場找找看！
Glowny登台地點
FRUITION 中山南西店
店址：台北市中山區中山北路二段16巷10號營業時間：每日 14:00—22:00
