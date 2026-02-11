Jennie、徐若瑄都瘋迷，解密器械皮拉提斯！它曾幫一戰傷兵復健，今成塑身祕招





「準備好開始上課囉！初階一條紅，進階紅加黃。同學可以拿著你的皮拉提斯圈，躺在滑床上。」在一間位於台北市天母的器械皮拉提斯教室裡，教練正播放著音樂，帶領學員暖身。

掀開器械床，可看到紅、藍、黃、綠、橘五種顏色的彈簧掛鉤，牽引不同推力的拉繩。開始運動前，學員可先依照自己的體能程度，挑選適合的彈簧掛鉤，決定滑行床的推力大小。

器械皮拉提斯已有百年以上歷史，最早是被用於協助一戰傷兵復健；近年則因明星光環，變得更加火熱。韓團BLACKPINK成員Jennie、韓星孫藝珍，以及台灣藝人徐若瑄、楊謹華，都常在社群平台分享進行器械皮拉提斯的動態，讓這項運動成為一項時尚高端的「身材管理方案」，既能讓愛美的女性雕塑體態，又不會有從事健身一不小心就「練得太壯」的困擾。

廣告 廣告

相較於傳統在瑜伽墊上進行的皮拉提斯，器械皮拉提斯須靠器械床輔助，而器械床又有數種不同規格。例如在Jennie、孫藝珍照片中都曾出現的凱迪拉克床（Cadillac），可從事許多高難度吊掛的動作；坊間教室常見的滑行床，則是透過滑行板與拉繩增加動作的阻力。

「肩靠」裝置 讓人掌握發力部位

器械皮拉提斯教練花雅琪分析，墊上皮拉提斯主要是靠個人身體的力量訓練，器械床則有「肩靠」等裝置，可協助身體部位定位，讓學員更清楚掌握發力的部位；其他輔具如皮拉提斯圈、啞鈴等，則可增加動作的變化程度，但也有不少人兩種都做。

花雅琪觀察，器械皮拉提斯學員多以女性為主，常有母女、情侶夫妻、婆媳一起搭檔上課，但近期也開始出現零星男性學員。

「也有健身教練來上課，做的時候還是會抖，」花雅琪說，器械皮拉提斯訓練的是小肌肉群，而健身重訓則主要針對大肌肉群。即使是有在重訓的男生，上皮拉提斯課還是會覺得吃力。

器械皮拉提斯適合不分性別的成年人，也有產後婦女來上課。雖沒有特別年齡限制，但花雅琪提醒，高齡長者從器械床起身時應放慢動作，並留意會不會有暈眩的問題。

在新竹科學園區周邊授課的教練李萱分享，除了希望維持體態，許多人也是帶著解決腰痠背痛、長期失眠等問題的目的性，而接觸器械皮拉提斯；因此也有部分教練具有物理治療背景，更能回應學員需求。

讓她印象比較深刻的是，有位學員長期失眠，平常也很少運動，上了幾堂器械皮拉提斯課後，失眠狀況就改善許多，應是器械皮拉提斯幫助離心肌群伸縮，讓肌肉放鬆。

在台北車站附近上課、20多歲的學員小璦分享，自己是因為不適合劇烈運動，但又想維持健康與精神，才選擇器械皮拉提斯。上課約兩年後，她發現因久坐骨盆前傾造成的腰痛明顯緩解；伸展的過程中也更了解自己的身體，是年紀漸長以後也合適的運動選擇。

由於器械皮拉提斯床成本動輒數十萬元，課程收費明顯高於墊上皮拉提斯，近年來因運動人口快速成長，除了專門運動教室以外，綜合運動場館、健身連鎖品牌也紛紛引進器械皮拉提斯課程，坊間也不時傳出特定教室強迫行銷等消費爭議。

先上體驗課 確保器械床品質

針對選擇課程的注意事項，李萱表示，可觀察教室課程是專門的器械皮拉提斯、物理治療所附設的、還是綜合運動場館。不同的授課目的、一對一還是多人團體課，都會影響課程內容與收費。

李萱建議，學員正式報名前，最好先上體驗課，並觀察器械床是否穩固及防滑，品質差的器械床，使用時可能發出奇怪的噪音，甚至有螺絲鬆脫的風險，這些都可能造成意外發生。

雖然器械皮拉提斯因為明星效應在台灣風行，但李萱觀察，這項運動在台灣的普及性，比起日韓還有很大的成長空間。不少人是因為社群熱度才想報名嘗鮮，但若想解決特定身體問題，還是得長期訓練、持之以恆，才能看見成果。她也認為，器械皮拉提斯課程有機會成為像重訓一樣普及的運動，走入更多人的日常生活中。





更多今周刊文章

2月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」今天一次入帳近4萬

不買0056！存股12年賺3棟房、達人曝2026高股息攻略：為何改抱00918、00919？甜甜價曝光，連3年配息11%關鍵

交易成癮、憂鬱...差點走絕路，45歲身心科醫師投資10年血淚：月入23萬自傲「輸得起」，結果5年像活在地獄



