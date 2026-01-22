Jennie《換乘4》壓軸 「被他拐上節目」

Jennie擔任《換乘戀愛4》完結篇嘉賓。愛奇藝國際站提供



「BLACKPINK」成員Jennie作客《換乘戀愛4》完結篇，她興奮自爆是節目鐵粉，Simon D也透露先傳訊問她是否有在看，Jennie 立刻回覆：「真的超好看，我可不可以上節目？」他一度不敢相信反問：「妳真的要上節目嗎？」Jennie開心回：「當然好啊！」被問Simon D是否有先爆雷，她立刻否認：「完全沒有。」還笑稱為了想搶先看到結局，結果反而被Simon D「拐上節目」。

《換乘戀愛》自2021年播出以來，將分手的情侶們再次聚在同一空間，透過合宿與任務找回逝去的愛，或是選擇「換乘」與別人的前任展開新戀情，被笑稱為「大型戀愛修羅場」，第4季不僅加入多項有別於前3季的新規則，更史無前例出現入住者的2位前任同時參加的情況，前天（1╱21）《換乘戀愛4》播出完結篇，最終誕生4對情侶，包含2對復合、2對「換乘」成功，引爆網路討論話題。

DEX（前排左起）、與Jennie合作新韓綜《秘密好友俱樂部》。愛奇藝國際站提供

節目尾聲，入住者們勇敢的選擇，也讓主持群與Jennie感觸良多，她感性分享：「這是一個總是帶來滿滿多巴胺（讓心情變好）、讓人感激的節目，能一起走到第 4 季的最後真的很開心，也會期待第 5 季。」《換乘戀愛4》目前於愛奇藝國際版熱播中，下周將播出未公開幕後花絮。

此外，Jennie也與同樣出身戀愛實境節目的藝人Dex攜手出演韓綜《秘密好友俱樂部》，以一場「懂得在收到一份喜悅時，願意分享成雙份快樂」的聚會為概念，參與者將收到來自「秘密好友俱樂部」的邀請，首個任務為大型「小天使」遊戲，成員必須在隱藏自己身分的情況下，為指定對象準備禮物，2月1日起每周日晚間6點55分於愛奇藝國際版播出。

