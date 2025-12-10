Jennie「紅馬甲裙」超吸睛！粉絲：美得像紅寶石

娛樂中心／李筱舲報導



BLACKPINK 日前持續在亞洲各國進行《Deadline》世界巡演，而成員們在巡演中的服裝更是眾人矚目的焦點。近日有「人間香奈兒」之稱的 Jennie，在菲律賓演唱會上，以一套帶有暗黑風格的紅色馬甲裙裝進行Solo演出，吸睛造型再度成為討論焦點。





Jennie在菲律賓穿著的這套「暗黑系紅色馬甲裙」是由香港設計師Robert Wun所打造。（圖／翻攝自IG ＠jennierubyjane）

BLACKPINK四位成員擁有強大的時尚資源，每場演出的造型與舞台配件都備受關注，也展現她們在舞台與時尚圈的影響力。Jennie這次在菲律賓穿著的這套「暗黑系紅色馬甲裙」是由香港設計師Robert Wun（雲惟俊）所打造，上身以貼身馬甲剪裁，呈現強烈的女性力量，下身設計則是採不對稱百褶短裙，並以破碎質感處理裙擺宛如火焰灼燒後的深黑漸層效果，使整套造型更顯張力與個性。

Jennie「暗黑紅色馬甲裙」秀完美好身材！2.3萬粉絲朝聖狂讚：美得像紅寶石

Jennie這套「暗黑系紅色馬甲裙」造型驚豔眾多粉絲，粉絲更讚她穿上這套舞台服如紅寶石一樣閃耀美麗。（圖／翻攝自IG ＠jennierubyjane）

Jennie也在昨（9）日於 IG 分享了這套「暗黑系紅色馬甲裙」的後台照，這套舞台服更是完美展現了Jennie的好身材。貼文一出，立刻湧入全球2.3萬名粉絲留言：「Jennie 穿紅色看起來很漂亮」、「地球上最美麗、最完美的女孩」、「OUR RUBY JANE」，並大讚Jennie穿這套舞台服宛如紅寶石一樣閃耀美麗。





