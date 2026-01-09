Jennie、蔡依林都將現身 金唱片直播平台、演出陣容一次看

【緯來新聞網】第40屆金唱片頒獎典禮將於2026年1月10日，在台北大巨蛋舉行，典禮名單眾星雲集，包含韓國歌手Jennie、團體Stray Kids及台灣歌手蔡依林等。主辦單位也公布轉播平台與完整活動流程，並釋出安全規定與禁止攜帶物品清單。《緯來新聞網》整理金唱片嘉賓名單、直播平台、典禮流程，讓粉絲們能快速掌握。

Jennie、蔡依林都將現身金唱片。（圖／翻攝IG）

金唱片獎由南韓HLL製作，為慶祝40週年，本屆典禮首次移師台灣，演出與主持陣容橫跨韓國與台灣娛樂圈。典禮將於10日下午4時起透過TVBS歡樂台與Disney+進行全台獨家轉播，國際觀眾可透過RXC、日本ABEMA TV及韓國Naver收看。



活動流程自下午1時開放觀眾進行實名認證，2時30分起開放入場。紅毯活動預計於下午4時展開，典禮則於5時正式開始。現場全面禁菸，並禁止除手機外的錄音或攝影設備與直播行為。主辦方強調觀眾不得攜帶大型行李箱、外食、噪音器材、玻璃瓶、自拍棒等物品進場，並提醒應援道具應符合尺寸限制。

金唱片注意事項。（圖／翻攝IG）

本屆表演名單包括Allday Project、Ateez、Enhypen、Ive、Le Sserafim、Monsta X、ZeroBaseOne等人氣團體，以及新星Cortis、Izna與Closeyoureyes。曾於2025年有亮眼表現的Jennie與Stray Kids亦將再度登台演出。



主持人由演員文佳煐與成始璄共同擔綱，前任主持人車銀優因服兵役未能參與。頒獎嘉賓方面，邀請到安孝燮、邊佑錫與宋仲基等韓國演員，並由台灣藝人許光漢與蔡依林擔任特別頒獎人。



金唱片2026獎項頒發人安排如下：

宋仲基：年度專輯獎

邊佑錫：年度數位歌曲與年度藝人獎

安孝燮：最佳團體獎

許光漢：Naver AI Choice 獎

蔡依林：年度新人獎



去年參與的藝人包括Seventeen、(G)I-dle、Aespa、Ive與Le Sserafim等團體，HLL製作方表示，今年的演出將比往屆更具規模，打造歷年來最豪華舞台陣容。

