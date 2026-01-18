Jennie 金唱片頒獎典禮造型解析，從機場私服到紅毯，金珍妮同款單品一次看

與國際同步的先鋒風格

作為全球時尚圈的重要指標人物，BLACKPINK 成員 Jennie 近日來台出席年度音樂盛事，金唱片頒獎典禮。此次台灣行中，Jennie 從抵達機場的私服造型，到登上紅毯的正式禮服，皆選穿來自巴黎的前衛先鋒品牌 Maison Margiela，完整呈現品牌在不同場域下的多元造型語言與高度辨識度。同時，微風廣場亦於去年年底獨家引進 Maison Margiela，與國際時尚節奏同步，成為品牌於台灣的重要時尚據點之一，讓前衛設計正式走入台灣高端消費者的日常生活。

機場私服低調卻極具辨識度

Jennie 近日抵台時以全身 Maison Margiela 私服造型現身機場，透過中性色調、結構剪裁與層次搭配，展現低調卻不失存在感的時尚態度，也再次引發時尚圈對品牌經典單品的高度關注。

造型中，雙排扣羊毛西裝大衣選用經典人字紋羊毛材質，搭配寬鬆而俐落的剪裁，勾勒出不分性別的現代輪廓；簡約針織帽則為整體造型注入隨性氣息。Maison Margiela 標誌性的 Tabi 分趾鞋，以強烈的造型辨識度與實穿性，長期深受時髦精喜愛；Dress-age 皮革托特包則以鬆弛比例與極簡線條，兼顧日常實用與風格態度！

金唱片紅毯穿上 Glenn Martens 作品展現獨特個人魅力

在金唱片頒獎典禮紅毯上，Jennie 以一襲 Maison Margiela 特別訂製的紅色長禮服亮相，俐落的結構線條結合馬甲式剪裁，構築出極具張力的舞台輪廓，成為全場焦點之一。

該造型源自設計師 Glenn Martens 接任品牌後首度發表的 Artisanal 高級訂製系列。此系列於伸展台上以頭紗元素貫穿整體視覺語言，成為極具辨識度的標誌設計，好萊塢女星 Kim Kardashian 亦曾於紅毯場合演繹同系列造型。

此次為 Jennie 特別訂製的版本，選用象徵力量與熱度的 Ruby 紅色調，並刻意移除頭紗設計，使造型在正式紅毯場域中呈現更直接、親近的視覺重心，將焦點回歸於 Jennie 本人與現場觀眾的互動。

