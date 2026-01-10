JENNIE、LE SSERAFIM、IVE 金唱片紅毯鎂光燈狂閃

記者王丹荷／綜合報導

40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）今（10）日登場，紅毯下午4點開始，首組登場藝人CORTIS打頭陣，全員以黑色系造型亮相，ALLDAY PROJECT、CLOSE YOUR EYES、ARrC、ENHYPEN接連現身，華麗登場的LE SSERAFIM、出場宛如6位公主的IVE，與JENNIE露香肩禮服盡展女王氣勢，都讓現場鎂光燈閃不停。

典禮主持人由成始璄與文佳煐擔綱，並邀來宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢等嘉賓助陣，表演陣容包括BLACKPINK成員JENNIE、超夯新人男團CORTIS、以及ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組，沒買到票的粉絲可透過TVBS歡樂台或 Disney+收看。

JENNIE露香肩現身紅毯。（COME ON JKSSP提供）

LE SSERAFIM現身紅毯。（COME ON JKSSP提供）

IVE出席第40屆金唱片頒獎典禮紅毯。（COME ON JKSSP提供）

CORTIS現身紅毯。（COME ON JKSSP提供）