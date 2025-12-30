Jennie MMA神級舞台瀏覽數超驚人！15公尺白紗上寫了什麼？每套造型都藏有文化深意

Jennie在12月20日舉行的2025 MMA（Melon Music Awards）頒獎典禮獻上9分鐘的表演舞台，一連熱跳3首歌曲〈Seoul City〉+〈ZEN〉+〈like JENNIE〉，並且在音樂和舞蹈上都帶來全新的改編，驚艷了所有觀眾粉絲，獲得廣泛的好評，典禮後官方上傳Jennie的表演片段，更是在短時間內瘋狂累積了超過800萬瀏覽數！

成就這次神級舞台的關鍵，不能忘了表演服裝的貢獻！Jennie身為首爾觀光名譽宣傳大使，不僅用音樂宣揚自己的城市，先前她還推出了一款專屬字體，以頌揚由世宗大王所創造的韓文；本次MMA舞台，藉由韓國新銳設計師品牌LEJE操刀服裝，巧妙加入了許多對韓國文化的致敬，以呼應Jennie想呈現的藝術概念，每套造型的靈感、背後故事是什麼？一起來看看。

Jennie MMA神級舞台造型解析

LEJE曾為Jennie多次訂製服裝，〈Seoul City〉MV中所穿的立體花卉馬甲正是LEJE的作品。MMA〈Seoul City〉演出時Jennie披上了由LEJE打造的15公尺白紗，上頭密密麻麻寫滿的韓文，究竟是寫了什麼呢？原來上頭寫的是朝鮮首部以諺文（韓文）而非漢字編纂的詩歌集《青丘永言》，藉此歌頌韓文的發明，讓歌謠、音樂得以透過民眾容易學習的文字被記載、傳承下來，並由站在高台上的Jennie，穿出了超壯觀的視覺效果。

Jennie立刻換裝靈感汲取自韓國傳統《僧舞》（Seungmu）的造型，從飄逸的薄紗可以看出僧舞輕盈而莊重的意境，並透過肩線設計致敬韓國流行的佛像藝術半跏思惟像。

〈Zen〉和〈Like Jennie〉舞台中，Jennie上身的馬甲採用傳統韓服的剪裁，結合西方馬甲結構，在張力與份量感之間，彰顯女性身形的剛柔並濟。

〈like JENNIE〉舞台上，Jennie所穿著的另一套白色夾克，以多達2000個圓片組成，且每一個圓片皆用金箔轉印上Jennie的韓文「제니」，費時200個小時才完成！代表著用她自己的語言，重新定義自己的名字。

最後Jennie站上領獎台上的禮服，LEJE在禮服中央透過手工垂墜與鏤空細節，製成特殊形狀的留白，旨在致敬佛國寺釋迦塔的幾何美學。

在這場表演中，Jennie將舞台時尚與韓國傳統文化深度結合，以LEJE的工藝技巧說故事，融合Jennie本身的個人魅力，完整體現了她對文化的熱愛。





