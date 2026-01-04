Jennie MMA造型解析！找來愛牌LEJE砸200小時專屬打造，舞台一天破600萬觀看！

【文／Beauty美人圈．LISA】

如果你以為 BLACKPINK Jennie 在科切拉舞台已經足夠震撼，那麼看完她在昨日韓國 2025 MMA（Melon Music Awards／甜瓜音樂獎）頒獎典禮的 Solo表演肯定會驚掉下巴！官方 YouTube 頻道的觀看紀錄在短短一天就已突破 600 萬，甚至超越 GD，完全展現 Solo 女王的超強舞台號召力。這次 Jennie 在 MMA的表演服也暗藏許多細節與亮點，由她鍾愛的合作品牌 LEJE 操刀設計，每一套都值得單獨分析介紹。以下就帶你深入拆解 Jennie 的舞台服裝，看她如何再度刷新 K-pop 女 Solo 舞台的巔峰！

廣告 廣告

成功奪下 2025 MMA「年度製作」大賞的 Jennie，這次在頒獎典禮上帶來〈Seoul City〉、〈ZEN〉與〈Like JENNIE〉三首熱門歌曲，不僅重新編曲、調整編舞，讓整體舞台更具敘事性，她的造型也迎來前所未有的大突破。負責舞台服裝的品牌 LEJE 透露：「這次服裝最大的靈感，正是來自 Jennie 對『韓國』與『韓文字（한글）』長年累積的深厚情感。」從概念到細節，都讓這場 Solo 舞台成為一次文化與時尚完美融合的代表作。

官方 YouTube 頻道的觀看紀錄在短短一天就已突破 600 萬 圖片來源：IG@leje.official

Jennie MMA 舞台服亮點一：韓文字

開場曲〈Seoul City〉一響起，Jennie 披上印有韓文記錄的最早的歌詞集《青丘永言》的 15 公尺長薄紗自天而降，象徵她正面對自己的起源與身份。當薄紗被揭開、韓文字在舞台上亮起的那一刻，那不只是符號，而是最先呼喚她名字的語言，也是最清楚、最直接告訴所有人——她來自哪裡的印記。

Jennie 在最後〈like JENNIE〉舞台穿上以傳統金箔工藝製作、耗時近 200 小時、刻上超過 2,000 個「제니」（Jennie韓文名字）的外套，象徵她以自己的名字紀錄成長、確認自我存在。這件外套不只是舞台服，而是她面對過去、回到本我、用自身語言定義自己的象徵。整場表演像是一段走向自我、重新理解「Jennie」這個名字的旅程，也讓觀眾在看完後，更深刻記住屬於她的力量與故事。

韓文歌詞集《青丘永言》句子是目前能找到以韓文記錄的最早的歌詞集！ 圖片來源：IG@leje.official

Jennie MMA 舞台服亮點二：透明薄紗

這次 LEJE 也在 Jennie 的舞台服中大量加入「透明薄紗」元素。靈感來自詩人趙芝薰〈僧舞〉中那句著名的「輕薄的紗、雪白的頭巾，我小心折起，飄然起舞」，象徵一種只有韓國人才能體會的細膩美感。薄紗從新羅佛像到高麗佛畫都反覆出現，是韓國服飾文化的重要符號，代表著沿著身體線條輕柔流動的姿態。在 Jennie 的舞台上，這一元素被重新演繹，讓整個造型更具東方韻味與柔和的藝術感。

在〈Seoul City〉舞台，Jennie 的造型取材自「半跏思惟像」，以俐落的結構肩線長袍，搭配匠人手工製作的韓式「小雞結」垂飾，整體氛圍既靜謐又帶著力量，展現沉穩而堅定的美感。在〈Zen〉與〈Like Jennie〉兩段舞台中，造型從韓服的領口與衣帶汲取靈感，再結合西式 corset 的束胸線條，讓輪廓更有張力與立體感，同時展現女性身體的力量與優雅平衡。另外，下身服裝則以鋼筆畫風格描繪韓國工藝元素，例如垂飾、銀匕首等象徵性的圖案，再點綴上生絲髮帶的結飾，讓整體造型更有層次與細節感。

這次 LEJE 也在 Jennie 的舞台服中大量加入「透明薄紗」元素 圖片來源：IG@leje.official

舞者的造型則像守護 Jennie 的「仁王像」，把韓服的寬褲、短上衣和行纏等元素，用更現代的方式重新詮釋。整套服裝都是以手工完成，匠人的時間與心力不只是點綴，而是直接體現在衣服的結構與質地裡。LEJE 的重點不是複製傳統，而是把韓國歷史裡累積的美感與故事，用「當代語言」重新說一次。這場舞台也因此成為 Jennie 與 LEJE 共同呈現的美學方向——把過去喚醒、帶到現在，並延伸到未來，成為一份屬於「當代韓國之美」的宣言。

LEJE 的重點不是複製傳統，而是把韓國歷史裡累積的美感與故事，用「當代語言」重新說一次 圖片來源：截圖自MMA

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

因「Jennie效應」更紅的品牌：MARITHE火遍全亞洲、Gentle Monster聯名瘋搶！

JENNIE x Haribo正式開賣！聯名哪裡買？全品項＋台幣售價一次看，Jennie同款愛心T必搶