Jennie〈MMA〉9分鐘封神舞台！造型滿滿細節，200小時手工製作、致敬韓國文化美學
在12月20日登場的2025 MMA（Melon Music Awards）頒獎典禮上，Jennie用一段長達9分鐘的舞台，再次證明自己不只是站在K-pop金字塔頂端的歌手，更是能將音樂、舞蹈與文化敘事整合成完整藝術作品的表演者。她一口氣帶來〈Seoul City〉、〈ZEN〉與〈like JENNIE〉三首歌曲，透過全新編曲與舞蹈設計，讓熟悉的作品展現出前所未見的層次與張力。演出結束後，官方釋出的舞台影片在短時間內突破900萬觀看次數，社群上好評如潮，許多粉絲直言這是「年度最具完成度的 MMA 舞台之一」。
這場表演被封為「神級舞台」的關鍵，不只在於音樂與舞蹈本身，服裝造型同樣扮演了說故事的重要角色。身為首爾觀光名譽宣傳大使，Jennie近年不斷嘗試將個人創作與韓國文化連結，無論是推出專屬字體向世宗大王與韓文致敬，或是在舞台上以視覺語言重述傳統精神，都是她藝術脈絡的一部分。這次MMA舞台，她與韓國新銳設計師品牌LEJE合作，透過多套訂製服裝，將韓國文化加入造型。
舞台開場的〈Seoul City〉，Jennie以極具震撼力的造型現身。她披上的，是一件長達15公尺的白色薄紗披風，隨著舞台燈光展開，宛如一幅流動的畫卷。這並非單純的視覺效果，而是暗藏文化密碼：紗布上密密麻麻書寫的文字，出自朝鮮時期第一部以諺文（韓文）編纂的詩歌集《青丘永言》。透過這樣的設計，Jennie將「韓文的誕生，讓歌謠與情感得以被書寫與流傳」的歷史意義，轉化成舞台上的壯闊畫面，也讓她站在高台中央的身影，成為文化傳承的象徵。
緊接著的換裝，靈感來自韓國傳統舞蹈《僧舞》。這套造型以輕薄紗質呈現流動感，營造出僧舞特有的靜謐與莊重。肩線的設計，則巧妙呼應韓國佛像藝術中經典的「半跏思惟像」，讓服裝不只是舞蹈的陪襯，而是將宗教與藝術意象融入身體動作之中。
〈ZEN〉與〈like JENNIE〉服裝風格轉向更具力量感的輪廓。Jennie上身所穿的馬甲，結合了傳統韓服的剪裁線條與西方馬甲的結構設計，在收束與張力之間，呈現出女性剛柔並濟的身形語彙。這樣的混血式設計，不僅貼合歌曲本身的節奏與情緒，也象徵Jennie作為全球流行偶像，如何在東西文化之間找到屬於自己的位置。
〈like JENNIE〉舞台中，最引起討論的莫過於那件白色夾克。整件作品由多達2,000個圓片構成，而每一片圓片上，都以金箔轉印Jennie的韓文名字「제니」。據悉，這件服裝耗時超過200小時手工製作，細節密度令人驚嘆。
當Jennie最後站上領獎台時，她所穿的禮服同樣延續文化對話的主題。LEJE在禮服中央以手工垂墜與鏤空技法，形塑出特殊的留白結構，靈感源自佛國寺釋迦塔的幾何美學。簡潔卻充滿張力的設計，讓整體造型在華麗之外，多了一份沉靜與內省，彷彿替這場高張力舞台畫下內斂而深遠的句點。
