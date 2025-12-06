JENNIE x Haribo正式開賣！品項＋台幣售價整理，Jennie同款愛心T必搶

【文／Beauty美人圈．LISA】

BLACKPINK Jennie 攜手德國 HARIBO 軟糖聯名終於迎來正式發售！除了先前 Jennie 搶先在 IG 釋出的軟糖外，服飾配件系列也很值得收。本篇就一次幫 BLINK 們整理出 Jennie X HARIBO 週邊品項＋台幣售價，趁著官網還沒被搶購一空前趕快購買呀～



Jennie X HARIBO 聯名亮點：

Jennie × Haribo 聯名系列整體以「可愛 × 趣味」為主題，從滿版愛心圖案的 T 恤，到將 Jennie 的標誌性元素結合水豚「卡皮巴拉」與 Haribo 小熊的造型連帽衫、帽款等，全系列單品一次亮相。還有能掛在包包上的小熊吊飾與鑰匙扣，為整體造型增添滿滿玩味細節，粉絲絕對會被燒到！這次配色上也注入象徵 Jennie 的《Ruby》紅色，亮眼的撞色搭配回頭率超高！

Jennie × Haribo 聯名系列整體以「可愛 × 趣味」為主題 圖片來源：IG@oddatelier

Jennie X HARIBO 聯名哪裡買？

Jennie X HARIBO 限量版 HARIBO Ruby Hearts 愛心軟糖屬於地區限定，目前僅能在指定美國 Target 及門店購入，由於是限量發售所以一定要把握機會購入，據悉售完就不會再補了！這次週邊配件則相對好購買，現在已正式在 Jennie official store 官網開賣，務必把握機會購入。

Jennie X HARIBO 聯名全品項＋台幣售價一覽

JENNIE x Haribo Keychain 鑰匙圈，NT$320

這一款鑰匙圈是此次聯名品項單價最低、最好入手的單品啦！以穿著水豚裝的 Jennie 人偶搭配 Haribo 招牌金熊，可愛度超標，僅台幣 320 元就可以購入，真的很值得收。

這一款鑰匙圈是此次聯名品項單價最低、最好入手的單品 圖片來源：oddatelier

JENNIE x Haribo 網帽，NT$1,120

先前 Jennie 機場穿搭就曝光過的網帽也是很多粉絲鎖定的單品！立挺的帽型很修飾臉型，正面還裝飾有象徵 JENNIE x Haribo 的品牌標誌以及水豚裝 Jennie 人偶與 Haribo 金熊合體圖樣，Ruby 紅色和個性黑色都必須包色。

先前 Jennie 機場穿搭就曝光過的網帽也是很多粉絲鎖定的單品 圖片來源：oddatelier

JENNIE x Haribo Crop Tee，NT$1,280

Jennie 親自上身示範的「愛心 Crop Tee」毫無懸念成為本次聯名最搶手的單品！以美式草寫 Ruby Hearts 搭配此次 Haribo 聯名愛心軟糖圖案，甜酷又俏皮，完全就是 Jennie 粉絲必收的同款。

Jennie 親自上身示範的「愛心 Crop Tee」毫無懸念成為本次聯名最搶手的單品 圖片來源：oddatelier

JENNIE x Haribo Hoodie，NT$3,838

這件聯名連帽帽T超級可愛！正面印上 Haribo 小熊和 Jennie 代表性的水豚「卡皮巴拉」互動圖案，療癒度爆表，翻到背面更有 Jennie’s Ruby Hearts 大字樣與 Haribo 標誌，甜酷風格一次到位。版型寬鬆好穿，是粉絲必收、日常也能輕鬆駕馭的百搭單品。

這件聯名連帽帽T超級可愛圖片來源：oddatelier

