在接受全球半導體聯盟 (GSA)共同創辦人暨執行長，同時也有「半導體女王」稱號的Jodi Shelton採訪時，NVIDIA執行長黃仁勳表示NVIDIA已經成為台積電最大客戶，超越蘋果的產能需求。這並非只是兩家公司排名互換，更意味著半導體產業的驅動力，已經從過去十年的由「智慧型手機」主導，正式跨入以「AI算力」為核心的新紀元。

黃仁勳：NVIDIA成為台積電最大客戶，蘋果A20晶片恐漲至280美元

張忠謀也開心的「黃金交叉」

黃仁勳在Jodi Shelton的Podcast節目《A Bit Personal》中打趣地表示：「張忠謀一定很高興知道，NVIDIA現在是台積電最大的客戶」。根據業內人士估算，NVIDIA目前佔台積電總營收的比例約為13%，成功擠下長年霸榜的蘋果。

這一轉變反映全球對AI晶片 (如H100、B200等)的瘋狂需求，甚至排擠原本屬於消費性電子的晶片產能 (包含蘋果、Qualcomm晶片產品)。

除了強調目前已經是台積電最大客戶，黃仁勳在日前於CES 2026期間接受訪談時，更表示目前也積極向三星、美光等業者採購記憶體，藉此滿足接下來將持續成長的AI運算需求。

蘋果失寵？傳台積電調整優先供貨權

隨著最大客戶換人做，蘋果過去享有的「絕對優先權」似乎也開始動搖。市場傳出台積電正在調整對蘋果的優先供貨關係，更因應AI需求擠壓產能，使得台積電提高蘋果晶片產能計價。

而為了協調價格與產能問題，台積電總裁魏哲家近期甚至親自前往蘋果總部進行會談。顯示在產能供不應求的賣方市場下，即便是蘋果這樣的一線客戶也面臨著議價能力下降的挑戰。

2nm產能仍包下一半，但A20晶片變貴了

儘管讓出最大產能需求位置，蘋果依然是台積電先進製程的關鍵推手之一。消息指出，蘋果目前鎖定台積電2nm製程約一半比例產能，主要用於接下來即將推出的A20與A20 Pro晶片，預期將用於新款iPhone 18系列。

不過，代價是昂貴的。隨著台積電連續四年調漲先進製程價格，市場預估蘋果A20晶片單價將大幅上漲至280美元 (約新台幣9000元)，意味接下來將推出的新款iPhone製造成本將顯著增加，消費者恐怕得為漲價做好心理準備。

分析觀點

過去十年，台積電的先進製程基本上是蘋果說了算，蘋果透過包下首批產能來分攤台積電的龐大研發成本，雙方互利共生。但如今NVIDIA靠著高單價、高利潤的AI GPU殺出血路，證明了「企業端」 (B2B)的算力需求已經超越了「消費端」 (B2C)的手機需求。

不過，也有分析師提出警告，AI市場可能存在泡沫化風險。一旦AI熱潮冷卻或泡沫破裂，數據中心的建設需求將瞬間急凍。屆時，擁有穩定換機週期與龐大用戶基數的蘋果，很可能會重新奪回台積電最大客戶的地位。

而對於台積電來說，現在是左右逢源的甜蜜期，但如何平衡這兩大巨頭的需求，將是魏哲家未來最大的考驗。

