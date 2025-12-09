Jessica不洗頭躺床髮質變更好 看排水孔落髮喊「難過」

Jessica今出席醫美活動，女神級光芒四射。（讀者提供）

韓國女神鄭秀妍（Jessica）9日在台出席醫美代言活動，聊到頭皮保養跟落髮話題，她表示之前曾經因為造型需求漂白頭髮，頭髮受損過，問她洗頭髮後會不會看排水孔掉了多少頭髮？她激動說：「有！很難過。」

Jessica分享自己的頭髮保養之道，除了會換髮品、保養頭皮，她平均洗頭加保養頭髮1次約20分鐘，不過當然也有下班收工後懶得洗頭的時候，會直接不洗頭躺上床睡，完全沒有這方面的潔癖，還笑說：「有時候覺得如果睡前沒有先洗頭的話，隔天起來好像髮質會比較好一點。」

廣告 廣告

問Jessica壓力大是否會掉頭髮？像她之前參加競演真人秀《乘風破浪的姐姐》壓力頗大，她回答：「那個時候真的是壓力很大，但節目本身又很好玩，沒有因此落髮，會靠打電話跟親友聊天排解壓力。」

至於最近壓力大的部分，Jessica分享是她正在準備新的巡迴演唱會，她用中文說：「最近我準備我的演唱會吧，所以很多壓力，但是很有意思，我很期。」她形容自己是「細節控」，對她而言每個環節都很重要，也是因為這樣，最近比較睡不好，她分享自己的MBTI（人格分析）是屬於ESTJ（管理者），對規劃和秩序較執著，所以對演唱會的安排十分勞心勞力。

更多中時新聞網報導

迎2026年 投資股優於債

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此

光良秀上海話版〈童話〉 喊明年唱台北小巨蛋