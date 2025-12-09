Jessica代言知名醫美 分享頭皮養護日常

記者周毓洵／臺北報導

韓流時尚女神Jessica鄭秀妍今（9）日出席知名醫美落髮專科活動，分享多年來在造型工作下的「頭皮養護日常」。她大方表示，因長期漂髮、染髮讓頭皮「完全不開心」，因此現在把頭皮當皮膚一樣呵護，洗頭、吹頭至少花20到30分鐘，並首度公開她的蓬髮小技巧，輕鬆又實用。

活動記者會上Jessica笑說，若是回家太晚、累到不行，她偶爾也會「直接睡了沒洗頭」，但大多數時間會認真完成頭皮保養。她也分享打造「蓬鬆髮量感」的小祕訣：倒著吹頭髮、搭配蓬根產品、捲度不要太誇張，再加上保持頭皮健康，效果最自然。

廣告 廣告

回憶最折磨頭皮的造型，Jessica秒答為「Wonderland」與「Beep Beep」MV 的超淺金髮造型：「漂髮漂太久，我的頭皮真的很不開心。」至於壓力會不會造成落髮？她坦言近期為準備新巡迴演唱會《Reflections》壓力大到睡不好，但還不至於掉髮。她笑說自己是「細節控」，什麼環節都想做到最好，因此最近「睡到7－8小時就覺得很幸福」。談到紓壓方式，她說最有效的方法就是和家人朋友聊天，把情緒排掉：「不能把壓力悶在心裡，身體會受影響。」她也鼓勵大家如果遇到落髮狀況，一定要定期做頭皮養護。

除了造型，她的私下小興趣也成焦點。Jessica近期正在練習中文，遇到記者提問時還用中文說了一句「小意思」，讓全場驚喜。她也透露自己每次來臺必吃火鍋，但面對自助醬料台「都會很緊張」，因為每次調出來的味道都不太一樣，昨天吃到滿意版本的關鍵，是：「我加了陳醋！」

Jessica 也提前分享自己的「聖誕願望」就是能好好放假充電。對於臺北粉絲，她特別感謝大家的熱情支持：「臺北有一種很溫暖的能量，我很想再來。我迫不及待想在巡演上和大家見面！」