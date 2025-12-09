Jessica來台愛吃鍋 調醬料好緊張

韓國女星Jessica鄭秀妍來台代言。

記者戴淑芳∕台北報導

韓國女星Jessica鄭秀妍現身台北，拍攝代言落髮專科廣告，9日出席記者會時直用中文打招呼，還透露來台最愛去吃火鍋，滿足調醬料的味蕾。

Jessica鄭秀妍透露，工作經常要漂髮、染髮，「頭皮完全不開心」，所以現在的她把頭皮當成皮膚一樣呵護，每天要花2、30分鐘洗頭和吹乾：「經過一天的造型，頭皮需要被好好對待，頭皮健康真的很重要！」

儘管愛髮如命，Jessica鄭秀妍也俏皮表示「我承認，如果回家已經很晚、累到不行，我偶爾也會直接不洗頭就睡覺，但一般來說，我通常會花大約20、30分鐘洗頭髮、吹乾。」

廣告 廣告

提及美食，Jessica鄭秀妍說，每次來台灣都要吃火鍋，是非常特別、健康的感覺，每次在那個配料區前面都很緊張，因為都不知道這次調出來會是怎樣，所以每次吃的那個配料都是不太一樣的，但是來台北當天晚上很好吃，因為放了陳醋！

至於新年新願望，Jessica鄭秀妍說，還沒有開始想，但她希望在耶誕節期間可以放個假，所以這對她來講就是現在最期待的禮物吧。

Jessica鄭秀妍9月曾來台北舉辦「Star To Star」粉絲見面會，明年也有新巡迴演唱會「Reflections」的規劃，她表示，台北有一種很溫暖的能量讓她很想再來：「隨著《Reflections》巡演即將開始，我希望很快就能再回來，謝謝你們總是讓我感受到被愛、被歡迎，我迫不及待想再見到大家。」