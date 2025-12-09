Jessica台北出席品牌活動（2） (圖)

其他人也在看
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 130
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 84
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6
徐乃麟：胡瓜效果不好！ 曾國城急幫解釋⋯超怕再失言
徐乃麟、曾國城9日出席記者會，徐乃麟一到場就膽戰心驚表示，「案發現場！我等下會捏曾國城大腿」，曾國城也緊張地表示，「今天問我別人的事我都不會回答」，對於之前兩人被問黃子佼一事失言歷歷在目，製作單位也嚴格控管所有問題，只要跟節目無關，一率大喊，「這題我們不答」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
八點檔女神回來了！最大動力是鍾欣凌 想挑戰「變態」
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 58
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 47
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
《信號》趙震雄「前科累累」退演藝圈！D社再爆毆打演員同行 網傳丁海寅也是受害者
2025年的韓國演藝圈是怎麼了？年初一個金秀賢、年底一個趙震雄，都是毀滅性的爭議事件，令大家震驚不已，特別是D社近日曝光趙震雄曾有搶劫、盜竊、性暴力等紀錄在案的罪刑時，更是讓《信號》的劇迷心碎，因為他在裏頭可是正義警察呀！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 13
表面傷心，實則無縫接軌的愛情高手星座TOP4：天秤表面哭得淒慘，「這星座」心裡早就偷偷行動
有些人失戀時哭得撕心裂肺，朋友圈天天發感傷文，甚至讓人以為他們沒個一年半載走不出來。但——表面最難過的人，往往是最能轉身的人。他們不是不痛，而是很清楚：愛情結束了，人生還要繼續。甚至有的人，眼淚還掛著，心裡卻已經開始盤算下一段的可能性。今天就來揭曉，那些表面看似傷心欲絕，實際上超有行動力、轉身比誰都快的星座TOP4。bella儂儂 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
49歲立威廉確診甲狀腺癌二期 開刀清惡性腫瘤半年花400萬
【緯來新聞網】49歲立威廉過去因疫情長達5年沒拍戲，多了許多和家人相聚時光，認為不賺錢也沒關係，豈料緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3