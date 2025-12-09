Jessica招供「不洗頭就睡」 頭皮保養祕訣不藏了

Jessica呵護頭皮像皮膚一樣。愛爾麗醫療集團提供



韓國女團「少女時代」前成員Jessica（鄭秀妍）昨（12╱9）在台出席「DR.SCALP絲客富韓國落髮專科」記者會，她坦言曾因回家已經很晚、累到不行，「我偶爾也會直接不洗頭就睡覺」。還笑說：「有時候覺得如果睡前沒有先洗頭的話，隔天起來好像髮質會比較好一點，應該每個女生都可以理解我在講什麼。」

工作經常要漂髮、染髮，Jessica也分享日常的頭皮保養，「我把頭皮當成皮膚一樣呵護——溫和、但持續。我會使用頭皮精華做輕柔按摩，當頭髮覺得疲累時就改用較溫和的產品」。

平常Jessica會花2、30分鐘洗頭髮、吹乾，「有時候造型比較複雜，造型師會幫我拆掉所有夾子和髮片；如果是簡單造型，我就回家自己處理」。回憶做過最「難」的髮型是為〈Wonderland〉MV和〈Beep Beep〉染成非常淺的金色，「當時漂髮花了好久時間，我的頭皮完全不開心」。

9 月才來台舉辦「Star To Star」粉絲見面會，Jessica明年也有新巡迴演唱會「Reflections」的規劃，她表示台北有一種很溫暖的能量，「我希望很快就能再回來，謝謝你們總是讓我感受到被愛、被歡迎」。

